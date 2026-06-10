El eclipse solar, un concierto de Sienna o Sara Barquinero, en el programa estival del MEH y Territorio Atapuerca

Juan Luis Arsuaga, Mar Sancho y Rodrigo Alonso en la presentación del programa estival en el MEH. - EUROPA PRESS

BURGOS, 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

El eclipse solar, un concierto de Sienna o la presencia de escritores como Sara Barquinero protagonizan las actividades del programa estival del Museo de la Evolución Humana (MEH) y Territorio Atapuerca.

La viceconsejera de Acción Cultural, Mar Sancho; el director científico del MEH, Juan Luis Arzuaga, y su director gerente, Rodrigo Alonso, han presentado este miércoles la programación estival que coincidirá, como es habitual, con la campaña de excavaciones en la Sierra.

La propuesta cultural llega acompañada del cuarto número de su revista científica y cultural, una publicación que se ha consolidado como una lectura "imprescindible" para los amantes de la divulgación y que contará con artículos de investigadores de primera línea como el propio Juan Luis Arzuaga, Josep María Parés, Andreu Ollé o Guillermo Rodríguez.

Por su parte, el director gerente firma un texto que repasa la trayectoria del Centro de Arqueología Experimental (Carex) de Atapuerca, cuyas instalaciones remodeladas podrán visitarse este verano.

Sancho ha destacado que el nuevo número de la revista del MEH, disponible tanto en formato físico como digital, no solo detalla la agenda del próximo cuatrimestre, sino que incorpora "colaboraciones de reconocidos científicos, periodistas y escritores".

En esta edición, el componente visual se enriquece con viñetas cedidas por humoristas gráficos vinculados estrechamente a la provincia por su cercanía a los yacimientos.

Entre los contenidos más destacados, la revista recoge el lanzamiento de la nueva "aplicación móvil del Museo", una herramienta diseñada para enriquecer la experiencia del visitante con información complementaria sobre el MEH y los yacimientos de la Sierra de Atapuerca, ahondando en los pilares de innovación y accesibilidad.

En esta misma línea, se enmarca "el podcast oficial del museo", que este año ha estrenado cinco episodios dedicados íntegramente a Atapuerca y ya supera las 35.000 escuchas.

Además, el museo celebra este año su 16º aniversario, una etapa que Arzuaga suele definir con humor como "la adolescencia o la pubertad del centro". Para conmemorarlo, el MEH acogerá un concierto especial de Sienna, una de las propuestas más singulares del panorama pop alternativo actual.

La música también será la protagonista del proyecto 'Estelas', una iniciativa que transformará las visitas guiadas mediante "píldoras musicales itinerantes".

Bajo la dirección artística del violinista Jorge Jiménez, responsable de Música Callada, y con la participación del contrabajista residente Leonardo Teruggi, el público podrá experimentar un diálogo sonoro que conecta el relato científico con el patrimonio arquitectónico.

En el plano literario, el salón de actos del MEH será el epicentro de importantes novedades editoriales. El propio Arzuaga presenta su reciente éxito, 'La respuesta', mientras que el director de la Fundación, Eudald Carbonell, hará lo propio con su nueva obra, 'Los pilares de la humanidad', y la escritora Sara Barquinero también pasará por el museo este cuatrimestre.

Además, coincidiendo con la exposición fotográfica 'East Congo', su autor, Eduardo Margareto, presentará el documental 'Idwi, la isla olvidada de África'. La cinta ofrece un viaje poético por este enclave del lago Kivu, en la República Democrática del Congo, para visibilizar la belleza del territorio y la labor humanitaria de la Fundación Kivu Pambo con mujeres y niños vulnerables.

La memoria de los grandes exploradores llegará en septiembre de la mano de la hija de Miguel de la Cuadra Salcedo, quien recordará la figura de su padre y su filosofía de "entrenar el límite" a través de sus expediciones científicas e ilustradas, como ha subrayado Sancho.

La oferta estival se completa con una potente agenda familiar que incluye 152 sesiones de 21 talleres infantiles y juveniles enfocados en el aprendizaje lúdico, además de seis exposiciones temporales que se mantendrán abiertas al público, entre ellas 'Mauricio Antón: Arte y Paleontología';, 'Sueños rotos: La niñez en la Sima de los Huesos', 'Iscongo'; y 'Playa Evolución'.

EL ECLIPSE Y LA ASTRONOMÍA

Asimismo, las actividades programadas en el territorio de la Sierra de Atapuerca, un total de 21 propuestas organizadas junto a los ayuntamientos de Atapuerca, Ibeas de Juarros y colectivos locales, tendrán este año un marcado carácter astronómico debido al eclipse solar que cruzará la provincia.

El 19 de junio arrancarán las actividades con una charla audiovisual y una observación nocturna en colaboración con la asociación El Rebollar de Ibeas de Juarros y 'Astronomía por un tubo', donde se analizará cómo la humanidad ha interpretado el firmamento desde la Prehistoria.

Asimismo, los más pequeños contarán con talleres específicos en los Centros de Acceso a los Yacimientos (Cayac) para fabricar objetos celestes y lámparas solares.

Además, el 21 de agosto se celebrará una jornada de orientación nocturna junto a Camaleón Natura para enseñar técnicas de seguridad y toma de decisiones en la naturaleza con visibilidad limitada.

El deporte y el contacto directo con la ciencia también tienen su hueco con la carrera popular 'Los 10 de Ibeas', que recorre la sierra, y el tradicional encuentro entre los vecinos de la localidad y los arqueólogos de la campaña.

Por su parte, el Carex acogerá el 19 de agosto el espectáculo musical 'Le Noir de l'Étoile', una célebre obra de Gérard Grisey interpretada por Neopercusión, que rodea al público con seis percusionistas e integra señales astronómicas y percusión electrónica en una experiencia totalmente inmersiva.

Además, el tradicional levantamiento del menhir rendirá este año homenaje a Miguel de la Cuadra Salcedo y a la empresa Paleorama, coincidiendo con el 25 aniversario de la llegada de la Ruta Quetzal a Atapuerca.

El programa en el territorio se cerrará con los actos de la Batalla de Atapuerca el 23 de agosto, que incluirán conciertos de música folk y actividades infantiles.

UNA CAMPAÑA ARQUEOLÓGICA DE 300 INVESTIGADORES

Con respecto a los pormenores de la campaña de excavación de este año, Arsuaga ha confirmado que los trabajos sobre el terreno comenzarán de manera oficial el 21 de junio, mientras que la tradicional visita del Patronato de la Fundación Atapuerca está fijada para el día 23. Las excavaciones se prolongarán hasta el 24 o 25 de julio.

El elenco de investigadores ascenderá a "300 en total", aunque no todos coincidirán al mismo tiempo, ha puntualizado Arzuaga, quien ha detallado que se mantendrá la continuidad en los mismos yacimientos de años anteriores, un trabajo constante que, no obstante, siempre depara sorpresas.

El científico ha mostrado su confianza en que Gran Dolina siga aportando restos determinantes para conocer mejor a las especies allí documentadas.