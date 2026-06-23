Ecologistas esgrimen datos del radiomarcaje de lobos para dudar de la magnitud de daños a explotaciones agrarias en CyL

PALENCIA 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

Ecologistas en Acción (EA) ha mostrado sus dudas sobre la magnitud de los daños a explotaciones ganaderas y el censo de lobos ofrecidos por la Junta, al considerar que existe una "manifiesta contradicción" con los resultados del programa de radiomarcaje de la administración regional.

Según asegura la organización a través de un comunicado, los datos recopilados indicarían que el número de grupos familiares y los ataques atribuidos de manera recurrente a la especie son "menores" de lo que se difunde.

La asociación ha formulado una petición de información que ha sido contestada por el Gobierno autonómico y que apuntan, según EA, que durante la temporada 2023/2024 se radiomarcaron once ejemplares que proporcionaron 363 datos de información.

De dicho total, únicamente 15 registros correspondieron a predaciones sobre animales domésticos, lo que representa "apenas el cuatro por ciento de la actividad registrada del cánido", reflejando además un consumo que se produce "principalmente como carroña".

La Junta ha reiterado que el marcaje con emisores GPS es una herramienta "útil para la toma de decisiones, conocer el estado de conservación de la especie y valorar el impacto de las actividades humanas".

Sin embargo, la organización ecologista ha lamentado que se "silencien" los datos actuales y se desconozca cuántos lobos siguen enviando información, a pesar de haber transcurrido "tiempo suficiente para procesar resultados sobre mortalidad, desplazamientos, extensión de áreas de campeo y el número fiable de manadas".

Por último, el colectivo ha criticado las declaraciones del nuevo consejero del área, Joaquín Antonio Pino, al que reprochan "un posicionamiento de parte hacia el sector agroganadero y nula sensibilidad hacia la fauna".

Ecologistas en Acción ha concluido que los ejemplares radio marcados están facilitando información fundamental para mantener la protección de la especie, lo que desbarataría la pretensión de la Junta de autorizar la matanza de lobos en la comunidad.