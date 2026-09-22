La economía regional crece pero es más vulnerable ante los riesgos que están apareciendo, según Ecova Estudios

De Margarida durante la rueda de prensa. - ECOVA

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS - 9

El Observatorio Económico de Castilla y León del segundo trimestes, que elabora el Servicio de Estudios Económicos de Ecova, muestra que "la economía regional crece, pero es más vulnerable", puesto que la inflación, la energía y el coste de la financiación elevan los riesgos para familias, empresas y administraciones.

Así lo ha asegurado el director de EcovaEstudios, Juan Carlos de Margarida, quien ha aseverado que la Comunidad "tiene actividad económica, creación de empleo y sectores que continúan mostrando capacidad para generar riqueza".

Asimismo, ha indicado que los servicios, la construcción y el turismo "siguen sosteniendo una parte importante de la actividad regional, aunque la industria presenta una evolución más débil".

Por ello, De Margarida ha reconocido que "no es un escenario que justifique mensajes alarmistas", ya que no es una "una economía en recesión".

"No obstante, no podemos ignorar los riesgos que están apareciendo. Debemos reconocer que el contexto internacional se ha vuelto mucho más complejo", ha afirmado el presidente de EcovaEstudios, quien ha apuntado que la incertidumbre geopolítica, las tensiones energéticas, la evolución de la inflación, el coste de la financiación y el elevado endeudamiento público "introducen riesgos" que hay que observar.

En este sentido, ha apuntado que afirma que "la incertidumbre ha aumentado, pero también la capacidad para responder" al tiempo que ha enfatizado que la comunidad "necesita atraer nuevas empresas, aumentar la inversión, el empleo y el consumo para intentar conseguir un crecimiento sostenible en el tiempo".

Una de las variables analizadas por el Servicio de Estudios es la vivienda, tanto en alquiler como en propiedad, "principal preocupación de los castellanos y leoneses".

"Existe un desequilibrio entre la oferta y la demanda que es la causa de la subida desproporcionada de los precios". Todo ello lleva a considerar a la administración pública a tener "predisposición y compromiso para resolver la problemática", ha enfatizado De Margarida.

La inflación es otra de las variables que "vuelve a convertirse en preocupante, puesto es ya un problema estructural en toda la cadena de valor".

De Margarida ha explicado que "la inflación tiene efecto directo" en los alimentos, lo que hace que se incremente el precio de la cesta de la compra reduciendo el poder adquisitivo de las familias, lo que se traduce "en disminución de ahorros y en un ajuste a la baja en productos a la hora de comprar".

La deuda pública también ha demostrado que "se ha llegado a una huida sin retorno, donde el gasto público se ha disparado en ayudas económicas cuestionables para resolver problemas sociales que, naciendo coyunturales, se han transformado en estructurales".

En este sentido, Juan Carlos de Margarida ha apuntad que "las cuentas públicas necesitan con urgencia la aplicación de un presupuesto desde cero, sin tener como referencia el presupuesto del año anterior", tanto en el presupuesto del Estado como en el de la Comunidad.

Asimismo, De Margarifa ha defendido que la política económica sea "prudente para saber adaptarse y resistir".

Con todo ello, el Observatorio arroja una serie de prioridades por las que tiene que apostar el gobierno regional como es proteger el poder adquisitivo de las familias, favorecer la inversión empresarial, ayudar a aumentar la productividad y competitividad empresarial, así como utilizar eficientemente los recursos públicos.

De Margarida considera que "el objetivo prioritario tiene que ser transformar el crecimiento actual en mayor fortaleza económica para afrontar los retos económicos y sociales a los que se enfrenta Castilla y León".