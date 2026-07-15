El ECyL movilizará 1.200 millones para promover el empleo e implantará puntos de atención en cabeceras de comarca

Archivo - Ecyl, empleo, EPA, paro, trabajo, parados, oferta de empleo. - MICHELLE ORTEGA - EUROPA PRESS - Archivo

VALLADOLID 15 Jul. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha subrayado que en esta Legislatura el Servicio Público de Empleo de Castilla y León (ECyL) movilizará 1.200 millones de euros dirigidos a "promover el empleo y la atención de las necesidades de las empresas" y, para acercarse al medio rural, implantará puntos de atención en cabeceras de comarca.

En su comparecencia en las Cortes para exponer el programa de actuaciones de su departamento en la XII Legislatura, Suárez-Quiñones ha explicado que el empleo se situará como "prioridad" y se trabajará así en distintos ámbitos.

El primero de ello será con la puesta en marcha de políticas activas de empleo enfocadas a un modelo territorial, lo que pasa por mejorar las políticas de empleo local con "soluciones más modernas y adaptadas a la realidad de cada municipio" y la diferenciación entre entre las "necesidades estructurales, que han de abordarse promoviendo la estabilidad en el empleo, de necesidades coyunturales, que deben tener instrumentos específicos".

En este sentido, ha apostado por "acercar" el ECyL al ciudadano, especialmente al medio rural, para lo que ha asegurado que se reforzará la colaboración con las entidades locales y se promoverá una "estrategia común" que pasa por la "implantación de puntos de atención en cabeceras de comarca" para "evitar desplazamientos a los demandantes de empleo".

La intermediación laboral y las relaciones con las empresas es otro "punto fundamental" de la política de esta Consejería, ha aseverado Suárez-Quiñones, quien ha indicado que también se reforzará la atención a empresas. En este sentido, se trabajará para anticiparse a las necesidades de las empresas y ofrecer respuestas "ágiles" a sus demandas de personal.

Asimismo, ha incidido en que desde el ECyL se colaborará con entidades y operadores especializados que permiten llegar a entornos "más vulnerables de empleo", ello con el objetivo de "mejorar la inserción de personas con dificultades", un contexto en el que ha puesto en valor programas desarrollados con distintas entidas para aumentar la inserción.

En tercer lugar, la formación y orientación para el empleo es otro eje del ECyL y de esta Consejería, ha apostillado, para detallar que se van a "activar" los ocho centros propios de formación ocupacional "de alta calidad" y se pondrá en marcha el nuevo centro de Soria, vinculado a las energías renovables y alineado, por tanto, "con sectores de futuro".

SIMPLIFICACIÓN ADMINISTRATIVA

Una cuarta línea o eje de actuación de este centro directivo es el emprendimiento, el apoyo al autoempleo y los colectivos vulnerables, un contexto en el que Suárez-Quiñones ha abogado por "las menos trabas posibles y un acompañamiento integral".

En este sentido, ha garantizado que se dará "un paso decisivo en la simplificación administrativa", uno de los ejes del pacto de gobierno entre PP y Vox. Así, los trabajadores autónomos contará con un sistema de solicitud única de ayudas que permita, con una sola acción, acceder a todas las ayudas, subvenciones e incentivos convocados por la consejería.

Por otro lado, Suárez-Quiñones ha explicado que también se reforzarán las políticas de empleo para jóvenes, mayores de 45 años y parados de larga duración y personas con discapacidad.

Además, el consejero ha indicado que en esta legislatura se priorizará "un modelo de corresponsabilidad activa entre la administración y la persona demandante de empleo, mientras también se reforzará el ECyL como sistema autonómico de empleo, de manera que se impulsará "que se posicione por vía de acción como un impulsor, director, coordinador de las políticas de actividad de empleo, liderando y acompañando y coordinado desde lo público a todas las entidades públicas y privadas".

En este ámbito, se finalizarán los trabajos para definir un mapa autonómico del empleo que identifique los recursos, las entidades que prestan servicios y todos los que se prestan en Castilla y León, de modo que sea "un instrumento importante e informativo que permita coordinar a los agentes, definir protocolos, tener más eficacia y configurar un único sistema de información de empleo en la Comunidad.

También se trabajar para promover la "digitalización integral con una herramienta que permita conectar de forma ágil y eficaz a las empresas y a los trabajadores, utilizando inteligencia artificial, mejorando la casación de ofertas y demandas".

Al mismo tiempo, en tercer lugar, se reforzará la estructura y el capital humano del ECyL "con más formación y mejor definición de funciones. Se busca así "un ECyL más preparado para los retos actuales", ha apostillado el consejero, quien ha avanzado además la actualización de la Ley del ECyL, todo ello para lograr un servicio "más moderno, útil, activo y presente en la sociedad".