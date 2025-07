La edil Rosalía Serrano defiende "nunca haber cobrado" como administradora en empresas

Carga contra el "estilo mafiosillo" del PSOE y estudia pedir rectificación a quienes "no han recogido la veracidad de los hechos"

La concejala del Grupo Municipal Popular en el Ayuntamiento de Segovia Rosalía Serrano ha asegurado "no haber cobrado ni ahora ni anteriormente" en su papel como administradora de una sociedad familiar por ese concepto y ha recordado que los funcionarios tienen un régimen de exclusividad, por lo que ha criticado el "estilo mafiosillo" del PSOE al pedir su cese con "ataques personales".

"Como no percibía retribución en un ningún momento consideré que fuera necesario poner en conocimiento de nadie el hecho de que yo fuera administradora de una sociedad porque ello no interfería en mi labor como concejal", ha explicado, en tanto en cuanto esa dedicación se debía a una "cuestión familiar de una herencia sobrevenida".

En estos términos se ha expresado la edil en unas declaraciones que ha ofrecido a los medios frente a la fachada de la Casa Consistorial para defenderse después de que la portavoz socialista, Clara Martín, pidiera este viernes en rueda de prensa su cese inmediato "por ocultar a los segovianos su participación hasta en tres empresas, que tienen una valoración conjunta de cerca de dos millones".

En consecuencia, ha criticado el "estilo mafiosillo" de la portavoz socialista cuando "la realidad es que no hay nada" y "tiene mucho más que mirar de otros compañeros suyos del Ayuntamiento y del grupo municipal como para ponerse a atacar a los adversarios políticos".

Esto supone que la edil 'popular' estudie pedir derecho de rectificación a los medios que "no han recogido la veracidad de los hechos porque no los han comprobado" y valora acudir a los tribunales ante las declaraciones de la portavoz socialista, "porque ha dicho cosas que efectivamente sabe que faltan a la verdad".

"He sido funcionaria desde hace más de 20 años y nunca he tenido un supuesto de incompatibilidad tras haber sido analizada por la Oficina de Conflictos de Intereses en numerosas ocasiones", ha enfatizado la edil, al tiempo que ha remarcado "nunca haber recibido una retribución o salario por las acciones vinculadas con el área de actuación en el ámbito privado".

INCOMPATIBILIDADES

En este sentido, ha explicado que al no haber percidido esa retribución no consideró que fuera necesario poner en conocimiento de nadie el hecho de ser administradora de una sociedad, ya que ello "no interfería para nada en la labor como concejal en el Ayuntamiento".

No obstante, ha reconocido que los servicios jurídicos del Consistorio se le percibió que debía poner esta circunstancia en conocimiento y por ello actualizó su declaración de intereses al respecto.

De hecho y para que "quedara constancia y no hubiera ninguna sombra de duda" el informe de la secretaria general al que hace referencia el Partido Socialista y en concreto Clara Martín fui yo quien lo inste quien yo pedí información y servicio jurídico y que informara sobre mi circunstancia y si eso podría suponer la necesidad de tener que pedir la compatibilidad y por tanto tenerla que someter a Pleno que es lo que se establece por las reglas del Ayuntamiento.

Del mismo modo, ha señalado que por el hecho de ser funcionaria no se puede tener ningún otro tipo de cargo de retribución con cargo a otra administración pública.

A este respecto, ha recordado el caso de una compañera del PSOE que en la anterior Corporación municipal a la que se "subió el sueldo para equipararlo al del resto de miembros" porque su dedicación al incorporarse al Ayuntamiento tenía que ser del 100% en exclusividad.

También ha puesto de manifiesto que desde hacer varios días ya no es administradora ni tiene representación en las sociedades que se comentan.

"SE HA FALTADO A LA VERDAD"

En relación con la petición de la portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Segovia, Clara Martín, quien reclamó este viernes su cese inmediato, la concejala 'popular' ha asegurado que se ha "faltado a la verdad" porque en la propia declaración de intereses y en la página transparencia del Consistorio cualquier ciudadano podría haber comprobado que su circunstancia en ese sentido ya había cambiado.

A su vez, ha ironizado con que Martín haya procedido a actualizar su declaración de intereses este viernes: "Qué casualidad que también haya cambiado su circunstancia no sea que a lo mejor a raíz de estas declaraciones que iba a hacer hoy algún ciudadano pudiera tener acceso a la web de transparencia y poder acceder a sus datos".

En este punto, ha ido un "poco más allá" y ha preguntado a la portavoz socialista si es consciente de que "muchos componentes" de su grupo municipal tienen casillas "completamente en blanco en esas declaraciones".

"La realidad es que si hubiera tenido algo contra mí, tendría que haber ido con ello a los tribunales. Pero como no lo hay, no lo ha podido hacer. Lo único que está haciendo es difamar", ha incidido, al tiempo que ha señalado que en el registro mercantil donde están las cuentas de la sociedades auditadas aparece "que no hay ninguna remuneración por ningún concepto" en lo que se refiere a sus actuaciones dentro de esas sociedades.