El edil salmantino denunciado por sumisión química guarda silencio ante el secreto de la causa acordado por el juez

El concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, Alejandro Miguel Pérez de la Sota, en una imagen de archivo. - EUROPA PRESS

SALAMANCA, 18 Jun. (EUROPA PRESS) -

Alejandro Pérez de la Sota, concejal no adscrito del Ayuntamiento de Salamanca, ha reiterado su inocencia en un comunicado enviado este jueves, a la que ha justificado su negativa a dar explicaciones en la decisión del juez de que "todos los implicados e intervinientes" guarden secreto respecto a las actuaciones judiciales.

El edil salmantino ha asegurado verse "en la necesidad de comunicar" este hecho ante las solicitudes de explicaciones públicas tras su declaración en el Juzgado, que ha tenido lugar el pasado martes.

Por esta razón, Pérez de la Sota asegura que cualquier manifestación pública por su parte sobre las actuaciones o sobre los hechos que se investigan "supondría "vulnerar una resolución judicial, que viene acordada para la debida protección de todos los implicados en las actuaciones", ha añadido en el comunicado recogido por Europa Press.

"En este momento no puedo realizar ninguna manifestación más allá de reiterar mi inocencia, así como la confianza en que todo se termine aclarando totalmente y en el plazo más breve de tiempo", ha finalizado el concejal.

Alejandro Pérez de la Sota fue denunciado en la tarde del lunes 8 de junio por dos estudiantes del Máster de Práctica Jurídica en relación con dos episodios de supuesta sumisión química en un establecimiento de ocio de la ciudad. El mismo habría tenido lugar el jueves 4 de junio durante la celebración de la cena de la Escuela de Práctica Jurídica de Salamanca.