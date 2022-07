El editor palentino tras los pasos de Jorge Ibargüengoitia

Recupera, con su sello Menoscuarto, la última novela del autor mexicano, prácticamente descatalogado en España

PALENCIA, 2 Jul. (EUROPA PRESS) -

'Los pasos de López' fue el título con que se publicó en México la última novela del escritor guanajuatense Jorge Ibargüengoitia, la cual había visto la luz en España un año antes bajo la denominación de 'Los conspiradores', un nombre que cuatro décadas después ha recuperado la editorial palentina Menoscuarto para reeditar en España esta retrato satírico de la independencia mexicana.

'Los conspiradores' se publicó en 1981 de la mano de la editorial Argos Vergara, tras lo que un año más tarde el sello Océano hizo lo propio en el país natal de Ibargüengoitia, pero con otro título, 'Los pasos de López', el cual se utilizaría en futuras reediciones incluso en España, aunque la editorial palentina ha recuperado su nomenclatura original para la que fue la última novela del escritor, quien falleció en un accidente aéreo ocurrido en Mejorada del Campo (Madrid) en noviembre de 1983.

Tras varias reediciones, tanto ésta como el resto de obras de Jorge Ibargüengoitia quedaron prácticamente descatalogadas en España y a merced del mercado de segunda mano y de libro viejo, una situación contra la que se ha revelado el responsable de Menoscuarto, José Ángel Zapatero, quien junto a esta editorial independiente fundada en 2004 dirige también Ediciones Cálamo.

"He leído su obra, me gusta muchísimo, y al ver que estaba desaparecida en España, me resisto a que un buen autor no se pueda encontrar", ha defendido Zapatero en una entrevista concedida a Europa Press en la que ha situado a Jorge Ibargüengoitia como "una de las voces más interesantes de la última literatura mexicana e hispanoamericana en general".

"En México era un autor muy popular, en el buen sentido de la palabra, llegaba a muchísima gente, pero el lector culto lo tenía un poco apartado porque no entendían que un autor popular y con humor fuese un autor bueno. Afortunadamente eso ha cambiado totalmente y en México y en el resto del mundo está considerado como una de las voces más interesantes de la última literatura mexicana", ha subrayado el editor, que aspira a poder reeditar en España más títulos del autor, quien a su muerte dejó media docena de novelas, así como teatro, cuentos, ensayos y libros de viajes.

'LOS CONSPIRADORES'

'Los conspiradores' narra la preparación del pronunciamiento separatista contra el dominio español del actual México, entonces virreinato de la Nueva España, a través de una serie de personajes que, con nombres frutos de la ficción, se asemejan a algunos de los padres históricos del país norteamericano, tales como Miguel Hidalgo (el cura Domingo Periñón en la obra) o la corregidora Josefa Ortiz de Domínguez (Carmen).

También los escenarios reales del movimiento independentista cambian su nombre en la novela por otros fruto de la imaginación de Jorge Ibargüengoitia, quien en varias de sus novelas mudó su Guanajuato natal por el famoso estado de Plan de Abajo. En concreto, en 'Los conspiradores' Querétaro se convierte en Cañada y Dolores-Hidalgo, cuna del famoso grito de emancipación, en el pueblecito de Ajetreo, entre otros escenarios de la novela.

José Ángel Zapatero explica que conseguir los derechos para reeditar 'Los conspiradores' --ha optado por este título por ser el original y casar mejor con la idea de la novela que 'Los pasos de López'-- no ha resultado difícil, pero admite que el reto está en "introducir a un autor desconocido" para el público español, a pesar de contar en su haber como premios como el Casa de las Américas 1964 por 'Los relámpagos de agosto' o el Premio Internacional de Novela México 1974 por 'Estas ruinas que ves'.

Sin embargo, el editor palentino ha advertido de que Ibargüengoitia sí goza de una serie de lectores "muy fieles" en España que lo tiene por un autor "de cabecera". "Ha tenido una gran acogida en la reciente Feria del Libro de Madrid, donde lo vieron muchos lectores mexicanos, y muchas librerías nos han escrito para pedirnos que editamos más obras de él", ha señalado Zapatero.

Así, pese a que anteriores ediciones en España no consiguieron el éxito de ventas que permitiera una continuidad de estos títulos en las librerías, José Ángel Zapatero subraya las ventajas de tratarse de una editorial pequeña frente a un gran grupo más sujeto a resultados económicos. "Nosotros estamos más a la calidad que a los números, y en eso Ibargüengoitia cumple con creces", ha remarcado.

'BOOM' LATINOAMERICANO

Se trata de un autor, subraya el editor, que a pesar de las diferencias de estilo con los representantes más destacados del 'realismo mágico', bien podría ser "uno más de los escritores del 'boom' latinoamericano" surgido entre los años 60 y 70 del siglo XX.

Asimismo, ha defendido los "temas universales" que "a través de temas mexicanos" abordaba en sus obras este autor nacido en Guanajuato en 1928, para lo que se valía de una fina ironía y de una ácida sátira, estilo dentro del cual 'Los conspiradores' no es una excepción.

Casado con la pintora y escultora inglesa Joy Laville (fallecida en 2018), Jorge Ibargüengoitia fue bisnieto del general mexicano Florencio Antillón, quien combatió, entre otros enemigos, a las tropas galas que invadieron el país durante el reinado del emperador Maximiliano de Austria, por lo que en la propia tumba del escritor, situada precisamente en el parque Antillón de Guanajuato, puede leerse: "Aquí descansa Jorge Ibargüengoitia, en el parque de su bisabuelo, que luchó contra los franceses".

Tras residir algún tiempo en Roquetas de Mar (Almería), el escritor vivía en París cuando fue invitado por Gabriel García Márquez a participar en un congreso de escritores en Bogotá, lo que lo llevó a subirse al vuelo 011 de Avianca que se estrelló en Mejorada del Campo cuando hacía las maniobras de descenso para hacer escala en el aeropuerto de Madrid-Barajas en su ruta hacia la capital colombiana.

Junto a Ibargüengoitia, viajaban en aquel vuelo --en el que fallecieron otras 180 personas-- figuras destacadas de la cultura como la escritora argentina Marta Traba y su esposo, el autor uruguayo Ángel Rama, la pianista barcelonesa Rosa Sabater y el poeta y editor peruano Manuel Scorza.

Menoscuarto ha editado por primera vez este año la novela ganadora del Premio Ateneo-Ciudad de Valladolid, que recayó en la escritora argentina Valeria Alonso con 'Las heroínas también tienen miedo', un retrato de la maternidad y de los miedos desde una perspectiva innovadora que le valió la concesión del galardón por unanimidad del jurado.

Este premio, junto con la reedición de la novela de Ibargüengoitia, lleva a José Ángel Zapatero a defender la presencia de literatura latinoamericana entre los lectores españoles, fundamentalmente a través de sellos "con bastante prestigio", una literatura que define como "buena" y "con mucha calidad". "Estamos bien surtidos en general", ha defendido.