Educación convoca las ayudas para comedores escolares en el primer ciclo de educación infantil para el curso 2025-2026

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VALLADOLID 10 Jun. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación de la Junta de Castilla y León ha convocado las ayudas por utilización del comedor escolar dirigidas al alumnado que curse enseñanzas de primer ciclo de educación infantil en los cursos establecidos como gratuitos en centros sostenidos con fondos públicos de la Comunidad, ya sean centros privados o de titularidad de entidades locales, correspondientes al curso escolar 2025-2026.

Según consta en el extracto de la orden publicado este miércoles en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), la cuantía global del crédito asignado para estas subvenciones asciende a un millón de euros.

El departamento educativo determina que el plazo para la presentación de las solicitudes formalizadas comprenderá desde el próximo día 17 hasta el 30 de junio de 2026, ambos inclusive. Asimismo, detalla que el importe máximo de la ayuda individual será de 786,60 euros, una cifra que resulta de multiplicar el precio medio diario del servicio de comedor en centros públicos de educación primaria (fijado en 4,37 euros) por los 180 días lectivos establecidos en el calendario escolar de la Comunidad.

La ayuda que reciba cada beneficiario podrá alcanzar un porcentaje del cien por cien, del 75 por ciento o del 50 por ciento, siempre desde el análisis de que el montante en ningún caso podrá superar el precio abonado de forma efectiva por la prestación del servicio.