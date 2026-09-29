Educación destina 60.000 euros a los premios para las mejores experiencias de calidad del curso 2025-2026

VALLADOLID 29 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Educación ha determinado el número, la cuantía global máxima y la asignación económica de los premios a las mejores experiencias de calidad en los centros docentes sostenidos con fondos públicos y servicios educativos de Castilla y León para el curso escolar 2025-2026, los cuales contarán con un presupuesto total de 60.000 euros.

Según recoge la orden que publica hoy el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl), consultado por Europa Press, cada uno de los galardones concedidos tendrá una asignación económica máxima de 1.000 euros, que irán destinados al desarrollo y fomento de la calidad educativa.

De la partida global fijada para el presupuesto de 2026, una cantidad máxima de 45.000 euros se consignará a los centros docentes públicos y servicios educativos, mientras que un importe máximo de 15.000 euros se reservará para los centros docentes concertados de la Comunidad.

En cuanto al reparto por provincias, la distribución se ha ejecutado de forma proporcional al número de experiencias evaluadas positivamente por las comisiones provinciales de mejora.

De este modo, Burgos encabeza la asignación con un total de doce premios, seguida de León, con diez galardones. Por su parte, las provincias de Palencia, Salamanca y Soria han recibido siete premios cada una, mientras que a Zamora se le han asignado seis.

Finalmente, Ávila y Valladolid contarán con cuatro premios respectivamente, y Segovia dispondrá de tres galardones.