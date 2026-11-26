Foto de familia antes de la entrega de premios. - EFCL

VALLADOLID, 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha reivindicado la vocación emprendedora como uno de los principales valores que definen a este tipo de compañías y que las convierten en motor de creación de empleo y riqueza en la Comunidad y en el país.

Así se ha puesto de manifiesto durante la entrega de su XXIV Premio EFCL 'Antonio Pérez' a la familia Gutiérrez Fuentes, fundadora y propietaria de Gutinver, en reconocimiento a su compromiso con el tejido empresarial de Castilla y León.

El presidente de Gutinver, Gerardo Gutiérrez, ha recogido el galardón de manos del vicepresidente primero de la Junta n, Carlos Pollán, y del presidente de EFCL, Andrés Hernando, quien ha recordado la trayectoria empresarial del premiado y su decisión de "continuar emprendiendo, invirtiendo y gestionando empresas" en Castilla y León tras vender el Grupo Gadea que había fundado.

"Por eso te doy las gracias, Gerardo, porque elegiste continuar ligado a esta tierra hasta estos días. Y eres un ejemplo de otros tantos empresarios que su vocación es hacer cosas, con inteligencia y perseverancia, que favorecen que nuestra Castilla y León sea un lugar más bonito para vivir", ha señalado Hernando, en declaraciones recogidas en un comunicado.

El presidente de la asociación también ha puesto en valor la huella dejada por Gerardo Gutiérrez al frente de EFCL, entidad que presidió entre 2012 y 2014, y ha recordado uno de sus discursos, "muy valiente y honesto", que sembró la línea de opinión de la organización, así como el impulso para conceder en 2012 este mismo galardón al Grupo Dibaq, "una empresa ejemplar" de Castilla y León que atravesaba un momento difícil y a la que se quiso "dar un abrazo fuerte".

Asimismo, Hernando ha destacado la constitución en 2013 de Alentia como otro de los hitos de aquel mandato. "El proyecto de Alentia fue obra tuya, una iniciativa que en aquellos momentos de crisis financiera pudo conectar a empresas e inversores de un modo innovador y efectivo", ha explicado antes de agradecer al homenajeado su labor y celebrar que sus hijos Jaime y Nacho continúen su estela emprendedora y aseguren la actividad económica a través de Gutinver, su 'family office'.

La gala, celebrada en el espacio Madison Arena Valladolid ha reunido a más de 200 empresarios familiares y representantes del ámbito económico y político de la región.

Durante el acto, EFCL también ha reconocido la contribución al conocimiento y difusión de la empresa familiar realizada por la Universidad de Burgos, cuyo rector, José Miguel García Pérez, ha recibido el XII Premio Academia por el compromiso de la institución con el desarrollo del talento y su apuesta por establecer lazos de colaboración con el ámbito empresarial.

Por su parte, la redactora jefe de 'Expansión', Emelia Viaña, ha recogido el XII Premio Comunica por la trayectoria de cuatro décadas de periodismo independiente de este diario económico y por su seguimiento informativo de la realidad empresarial del país.

En el transcurso de la ceremonia se han dado a conocer además los ganadores del XIV Premio Fórum Junior, un concurso de dibujo organizado por EFCL para acercar a los más jóvenes de las familias empresarias a los valores propios de estas compañías, en el que han resultado vencedores Álvaro Aláez Santos, de la familia de la empresa Santos Narros, e Irene Soudah Santamaría, de Comercial Ulsa, cuyas obras se convertirán en las felicitaciones de la asociación para esta Navidad.