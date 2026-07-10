Se eleva a IGR 1 el incendio en Caboalles de Arriba y se estabiliza el de Espina de Tremor (León)

Vista aérea de la superficie afectada por el momento por el incendio de Caboalles de Arriba (León). - JCYL

LEÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio localizado en Caboalles de Arriba se ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 9.45 horas de este viernes ante la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo, mientras que el de Espina de Tremor ha sido estabilizado a las 9.34 horas y ha descendido a IGR 0, ambos en la provincia de León.

El fuego de Caboalles de Arriba, en el municipio de Villablino, se inició en la tarde del pasado día 7 de julio probablemente por rayos y en estos momentos trabajan en la zona un agente medioambiental, tres cuadrillas terrestres y una cuadrilla ELIF / BRIF. La superficie afectada por el momento se estima en tres hectáreas de matorral y hasta ahora no se acerca a núcleos de población.

Por su parte, el incendio de Espina de Tremor, en el municipio de Igueña, se originó el pasado día 7 de julio a las 17.26 horas probablemente por rayos y una hora después alcanzó el IGR 1. En estos momentos ya se encuentra estabilizado.

En la provincia de León continúa en IGR 1 el fuego de Canseco, en el término municipal de Cármenes, originado el pasado día 8 de julio 14.45 horas, al parecer, de forma intencionada. Afecta a una superficie de matorral de difícil acceso en el límite con Asturias. Se prevé que su duración se prolongará durante días, aunque no se estima que empeore por el momento.