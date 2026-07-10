Se eleva a IGR 1 el incendio en Caboalles de Arriba y se estabiliza el de Espina de Tremor (León)

Vista aérea de la superficie afectada por el momento por el incendio de Caboalles de Arriba (León).
Vista aérea de la superficie afectada por el momento por el incendio de Caboalles de Arriba (León). - JCYL
Europa Press Castilla y León
Publicado: viernes, 10 julio 2026 10:35
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LEÓN 10 Jul. (EUROPA PRESS) -

El incendio localizado en Caboalles de Arriba se ha elevado a Índice de Gravedad Potencial (IGR) 1 a las 9.45 horas de este viernes ante la previsión de tardar más de doce horas en estabilizarlo, mientras que el de Espina de Tremor ha sido estabilizado a las 9.34 horas y ha descendido a IGR 0, ambos en la provincia de León.

El fuego de Caboalles de Arriba, en el municipio de Villablino, se inició en la tarde del pasado día 7 de julio probablemente por rayos y en estos momentos trabajan en la zona un agente medioambiental, tres cuadrillas terrestres y una cuadrilla ELIF / BRIF. La superficie afectada por el momento se estima en tres hectáreas de matorral y hasta ahora no se acerca a núcleos de población.

Por su parte, el incendio de Espina de Tremor, en el municipio de Igueña, se originó el pasado día 7 de julio a las 17.26 horas probablemente por rayos y una hora después alcanzó el IGR 1. En estos momentos ya se encuentra estabilizado.

En la provincia de León continúa en IGR 1 el fuego de Canseco, en el término municipal de Cármenes, originado el pasado día 8 de julio 14.45 horas, al parecer, de forma intencionada. Afecta a una superficie de matorral de difícil acceso en el límite con Asturias. Se prevé que su duración se prolongará durante días, aunque no se estima que empeore por el momento.

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