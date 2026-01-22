'Elige tu invierno' llevará a la Audiencia de Soria a Cristina Rosevigne y obras como 'Numancia' o 'Música para Hitler'

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, detalla la campaña cultural 'Elige tu invierno'. - EUROPA PRESS

SORIA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

La campaña cultural 'Elige tu invierno' acercará al Palacio de la Audiencia de Soria obras llenas de historia, como 'Numancia', 'Blaubereen' o 'Música para Hitler', la fiesta del teatro 'Farra', la intimidad del espectáculo 'Olvido Flores' o la música de Cristina Rosenvinge.

La concejal de Cultura del Ayuntamiento de Soria, Gloria Gonzalo, ha presentado este jueves la programación de esta nueva campaña que ya arrancó con la obra 'Esencia' de Juan Echanove y Joaquín Climent. Las entradas para las nuevas propuestas de la programación saldrán a la venta este viernes, 23 de enero, desde las 12.00 horas.

"El invierno en Soria se vive entre escenarios, salas de cine y espacios culturales que se llenan de historias, música, reflexión y encuentro", ha señalado Gonzalo, para referirse a una propuesta que busca que cada espectador elija su espacio, con una "una programación diversa que combina grandes textos, creación y propuestas para todos los públicos".

En el ámbito del teatro, el 3 de febrero recalará en Soria Carlos Hipólito con 'Música para Hitler', mientras que el día 10 será el turno de 'La Barraca', la adaptación de la novela de Vicente Blasco Ibáñez que representa el desahucio de una familia en la huerta valenciana.

El circo tendrá protagonismo el jueves 19 de febrero con 'Mahmud y no solo Mahmud' mezclado con teatro documental en una gran propuesta visual con música en directo.

'Orlando', basada en la obra de Virginia Wolf, será otras de las propuestas, que llegará el martes 24 para invitar a un viaje de más de tres siglos de historia europea, mientras 'Numancia' lo hará el 26 de febrero con un gran elenco de actores para interpretar el clásico de Miguel Cervantes.

El día 28 se abordará la salud mental, la discapacidad y las relaciones humanas con la obra contemporánea 'Sabes que las flores de plástico nunca han vivido, ¿verdad?'.

Ya en marzo, el miércoles 4 será el turno de 'El dragón de oro' con un enfoque crítico y una tragedia contemporánea que entrelaza muchas historias para concienciar sobre la indiferencia social.

Igualmente, 'Las Maravillas de Júpiter. Olvido flores' se representará en la Audiencia de Soria el miércoles 11 con sesiones más reducidas en un espectáculo íntimo con relatos de memoria histórica.

Además, 'Farra' pondrá toda la energía el 17 de marzo con un espectáculo festivo que combina música, teatro físico, acrobacia y humor, y 'Blaubereen', dirigido por Sergio Peris-Mencheta, ocupará el escenario el jueves 19 de marzo.

MÚSICA Y TEATRO INFANTIL

En cuanto a la música, el festival mujerDOC se presentará el 6 de marzo con una de las figuras más influyentes de la música de autor, Cristina Rosenvinge.

Asimismo, la Banda Municipal tendrá protagonismo el 21 de febrero con el concierto 'De viajes y aventuras' y el 23 con un concierto didáctico para primaria y secundaria.

Por otra parte, los más pequeños podrán disfrutar del teatro infantil 'Ay qué lío', el domingo 15 de febrero en una obra con mucho humor, mientras 'Rinconete y cortadillo' protagonizará el martes 3 de marzo con literatura para escolares. Además, este sábado 24 de enero, Géminis hará un recorrido por el mundo con 'Pasaporte musical'.

EXPOSICIONES

En cuanto a las exposiciones en el Palacio de la Audiencia, del 28 de enero al 28 de febrero se podrá visitar en la sala Jesús Bárez 'Un museo en red para Palestina. Paljordán', y del 4 de marzo al 4 de abril 'Sombras de las raíces', de Gloria Rubio Largo.

Ademñas, la sala B albergará del 19 de enero al 17 de febrero 'Como el cristal. Una vida transparente', de la Fundación Pablo Iglesias, y del 20 al 27 de febrero 'El arte de los carteles de Semana Santa', organizado por la Junta de Cofradías.

En la misma sala se podrá visitar del 1 al 12 de marzo la exposición de fotografía memorial Valentín Guisande y del 17 de marzo al 4 de abril el XVIII Concurso-Exposición de fotografía de la Semana Santa de Soria por la Junta General de Cofradías de la Semana Santa de Soria.