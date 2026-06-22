La élite mundial del mountain bike se cita en Burgos para la decimosexta edición de 'Colina Triste'

BURGOS 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

La localidad burgalesa de Santo Domingo de Silos volverá a convertirse entre el 25 y el 28 de junio en el epicentro del mountain bike internacional con la celebración de la decimosexta edición de 'Colina Triste', prueba integrada en el calendario UCI MTB con categoría S1.

La competición, que este año se presenta bajo el nombre 'Colina Triste by Burgos Origen y Destino', recorrerá el Parque Natural Sabinares del Arlanza y La Yecla en un formato de cuatro etapas que combina alta exigencia deportiva y proyección turística.

La organización ha confirmado la participación de más de 300 corredores procedentes de 16 países, entre los que destaca un elenco de primer nivel. En la categoría masculina, el portugués José Dias, vigente campeón de la prueba y actual campeón de Portugal, encabeza una lista de favoritos en la que también figura el español Luis Pérez, octavo clasificado en el ranking mundial UCI.

El nivel competitivo será igualmente excepcional en la categoría femenina, liderada por la española Natalia Fischer, número uno del ranking mundial UCI XCM y vencedora de ediciones anteriores. Junto a ella, el equipo NEStA contará con las nacionales Sofía Rodríguez y Lucía González, mientras que la representación internacional vendrá encabezada por la campeona francesa Sophie Giovane.