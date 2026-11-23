De izda a dcha, Carlos Martínez y Elma Saiz en un mitin del PSOE en Soria - EUROPA PRESS

SORIA, 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha llamado a frenar la "ola ultra" en las elecciones del 29 de noviembre y ha advertido de que PP y Vox tienen una "agenda oculta de privatizaciones y recortes".

ha avanzado que en el consejo de ministros aprobará este martes 24 de noviembre una prórroga del impuesto a la banca ya que es "fundamental que el primer recaudador colabore en el primer problema de ciudadanía" con 1.400 millones de euros para políticas vivienda.

Así lo ha hecho Saiz en un mitin ofrecido en la ciudad de Soria en el marco de la campaña electoral, donde ha pedido el voto ya que "están en juego los servicios públicos y las pensiones de los más de 23.000 sorianos", ha dicho.

Para la ministra, las elecciones del 29 van de "frenar la ola ultra" y de "defender en derechos", como las pensiones, que el Gobierno del PSOE va a "blinda", tal y como ha dicho, para abogar, asimismo, por "no eliminar consejerías" como la de Igualdad o la de Vivienda en las comunidades. En este contexto, ha afeado al presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, del PP, que haya retirado la de Vivienda en Castilla y León.

Saiz también ha recordado que este martes el Ejecutivo central va a aprobar en el Consejo de Ministros aprobará una prórroga del impuesto a la banca ya que es "fundamental que el primer recaudador colabore en el primer problema de ciudadanía" con 1.400 millones de euros para políticas vivienda.

"Sin justicia fiscal no hay justicia social", ha aseverado la ministra, para recalcar que ha sido el "clamor social" en este materia el que ha provocado las elecciones generales del 29 de noviembre.

En este sentido, ha enumerado las medidas puestas en marcha por el Gobierno en este ámbito, como la "la congelación de los alquileres, la rebaja del IVA para los promotores que construyan vivienda asequible y la concesión de préstamos sin intereses a los jóvenes para que puedan acceder a una vivienda", medidas que han rechazado PP y Voz "hace escasos días", ha lamentado.

Igualmente, ha lamentado que estos partidos propongan como solución solo bajar impuestos: "Si se bajan impuestos sin topar los precios y sin intervenir el mercado, esas rebajas de impuestos acaban en las manos de los de siempre y no es en las manos de las familias o de los jóvenes".

Por su parte, el secretario general del PSOE en Castilla y León, Carlos Martínez, ha pedido a los ciudadanos que devuelvan "los insultos" a PP y Vox con un "amplio respaldo al proyecto progresista" en las elecciones del 29 de noviembre.

Martínez ha señalado que Fernández Mañueco y el vicepresidente de la Junta, Carlos Pollán, de Vox, se han "mimetizado" y "parecen siameses", al tiempo que ha lamentado que el PP siempre recurra a los insultos, en este caso por parte de los sorianos, en referencia a las palabras de la portavoz 'popular' Ester Muñoz.

Por otro lado, ha recordado proyectos como el Centro de Procesamiento de Datos de la Seguridad Social, el Centro de Acogida de Protección Internacional (CAPI) y ha mostrado el compromiso de elevar el porcentaje de las ayudas al funcionamiento de las empresas sorianas.

En este sentido, ha censurado que la única propuesta del PP sea "cerrar el CAPI" cuando Soria necesita una residencia para deportistas y estudiantes y un polideportivo que permita ampliar la matrícula del grado en Ciencias de la Actividad Física y del Deporte.