Elvira Mínguez recogerá este jueves la Espiga de Honor de la 71 Seminci y protagonizará un encuentro con el público

Archivo - La actriz vallisoletana Elvira Mínguez. - FERIA DEL LIBRO DE VALLADOLID - Archivo

VALLADOLID, 28 Oct. (EUROPA PRESS) -

La actriz, directora, escritora y guionista vallisoletana Elvira Mínguez recibirá este jueves, 29 de octubre, una de las Espigas de Honor de la 71 Semana Internacional de Cine de Valladolid (Seminci), donde también protagonizará un encuentro.

Mínguez recogerá el galardón, concedido por el certamen en reconocimiento a la trayectoria de la artista, en la Gala de Castilla y León en el Teatro Calderón a las 19.45 horas. Previamente, mantendrá un encuentro con el público como protagonista de una sesión de 'Pensar (y escuchar) el cine', a las 12.30 en el Paraninfo de la Universidad de Valladolid.

En el apartado de proyecciones, en el séptimo día de festival se podrá ver en el Calderón 'Mr. Nelson, Did You Kill People?', del japonés Shinya Tsukamoto, en estreno nacional como parte de la Sección Oficial a concurso.

Junto a 'Fires on the Plain' (2014) y 'Shadow of Fire' (2023), 'Mr. Nelson, Did You Kill People?' completa una trilogía espiritual del cineasta sobre los estragos de la guerra, esta vez desde la mirada de quien participó en sus atrocidades.

También de Sección Oficial a competición, se proyectará este jueves 'Un hombre de nuestro tiempo', en un pase en el Calderón tras la proyección del miércoles en el Cervantes. Emmanuel Marre recalará en Valladolid para presentar este segundo largometraje, en el que recupera la historia de su bisabuelo, un funcionario intermedio que vio en el régimen de Vichy la posibilidad de cumplir sus sueños de grandeza. El filme ganó el Premio al Mejor guion en el Festival de Cannes.

'A bit of light' es el tercer título de la Sección Oficial a concurso de esta jornada en Seminci. El filme de Ali Asgari tendrá su proyección en estreno nacional en el Teatro Cervantes.

Asgari vuelve al certamen vallisoletano, del que ganó la Espiga de Oro al mejor corto en la 61 edición, con la historia de un médico iraní que decide quitarse la vida tras ser detenido por atender a manifestantes heridos. Rodada bajo los bombardeos estadounidenses sobre Irán, 'A Bit of Light' acompaña al protagonista durante el último día que comparte con su familia.

Otra de las protagonistas de este jueves es la película 'Un hombre en un puente', de David Martín de los Santos. La cinta se proyectará en la Gala Castilla y León y se presentará en una rueda de prensa en la que estarán presentes los actores Roger Casamajor y Nidia Bermejo.

Rodada en Cervera de Pisuerga (Palencia), la cinta presenta a Andrés, un hombre de mediana edad que ha perdido el rumbo e inicia un viaje de búsqueda de pertenencia.

PREMIO CIENFUEGOS

Por otro lado, el Mercado de cine independiente - Merci continuará este jueves con dos mesas redondas por la mañana en los Cines Broadway, una centrada en la unidad de cines, distribuidoras y plataformas y otras sobre la IA en las salas de cine, en la que estará presente Mark de Quervai, de Indy Cinema Group.

En el mismo espacio, se entregará el Premio José Luis Cienfuegos a las 20.30 horas. Otilio García Gobeo, distribuidor y exhibidor, responsable de los Cines Golem, recibirá este reconocimiento en un acto en el que participará la codirectora de Seminci, Mariona Viader, y los presidente de Adicine, Enrique Costa y Lara Pérez.