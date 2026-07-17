Elvira Velasco, candidata del PP a la Alcaldía de Zamora

Elvira Velasco, en el centro, junto a cargos del PP de Zamora. - EUROPA PRESS

ZAMORA, 17 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Partido Popular ha elegido la actual diputada por Zamora Elvira Velasco como candidata a la Alcaldía de la capital zamora en las elecciones municipales que se celebrarán en mayo de 2027, quien ha ofrecido "compromiso y un proyecto de ciudad ambicioso"

Velasco, que toma el relevo de Jesús María Prada, quien fue candidato a la Alcaldía de Zamora en 2023, tendrá el reto de intentar acabar con doce años de gobiernos de la izquierda en el municipio.

El anuncio del nombramiento de Elvira Velasco ha tenido lugar en una rueda de prensa que se ha celebrado este viernes en la sede del PP de Zamora, donde el presidente del partido en la provincia, José María Barrios, ha confirmado la identidad de la cabeza de lista, que aparte de su cargo como parlamentaria también es, a nivel orgánico, la secretaria general de los populares en Zamora.

En la comparecencia, Barrios ha destacado la elección de una mujer y ha recordado, sin citarlos expresamente, que tanto Izquierda Unida como el PSOE han escogido a un hombre como cabeza de cartel en Zamora de cara a 2027.

"El feminismo de la izquierda se queda en palabras", ha apuntado el presidente del PP de Zamora, quien ha subrayado igualmente la "experiencia contrastada en política" de Elvira Velasco.

En esta línea, Barrios ha recordado la trayectoria de la cabeza de lista como parlamentaria en el Congreso y en el Senado, su contacto con la política municipal en la localidad de Fuentesecas y su bagaje en la gestión sanitaria en los hospitales de Zamora y de Salamanca, ya que es enfermera de profesión.

Por otro lado, Barrios ha respondido también a las cuestiones sobre el relevo de Jesús María Prada, el candidato en 2023 y el hombre que ejerce actualmente de portavoz en la oposición en el Ayuntamiento. "No se rompe nada ni se prescinde de nadie", ha advertido el dirigente del partido, que ha pedido que "no se busquen problemas donde no los hay"

En estos momentos, Elvira Velasco es, además, portavoz nacional de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso, una tarea que podrá seguir ejerciendo, habida cuenta de que ella misma ha confirmado que no dejará el escaño por el momento.

Durante la rueda de prensa, Elvira Velasco ha agradecido al presidente nacional del PP, Alberto Núñez Feijóo, y al presidente autonómico, Alfonso Fernández Mañueco, la confianza, y ha expresado lo responsabilizada que se siente "ante este gran reto".

"Ofrezco mi compromiso, trabajo, valor, humildad y sinceridad para construir un proyecto de ciudad ambicioso", ha señalado la cabeza de lista.

Ya ante las preguntas de la prensa, Velasco ha evitado valorar los once años de Francisco Guarido (IU) como alcalde, los cuatro primeros y los tres últimos en coalición con el PSOE y el mandato 2019-2023 en solitario. El actual regidor abandonará la política cuando finalice este ciclo, así que IU presentará un nuevo candidato. Ya está confirmado que será el concejal de Obras actual, Pablo Novo.