El embajador de la India visita la casa natal de santa Teresa de Jesús acompañado por el alcalde de Ávila

Visita del embajador de la India. - AYUNTAMIENTO

ÁVILA 29 May. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Ávila, Jesús Manuel Sánchez Cabrera, ha acompañado esta tarde al embajador de India en España, Jayant N. Khobragade, en una visita que se encuentra realizando a la ciudad, que ha incluido parada en la basílica de La Santa, casa natal de santa Teresa de Jesús.

Acompañados por el rector de la basílica, David Jiménez, se ha realizado una visita a este espacio y el embajador ha firmado en el Libro de Honor del Ayuntamiento de Ávila, así como en el de la basílica.

La visita oficial del embajador de India en España se realiza en el marco de encuentros que se están realizando para poder establecer colaboraciones y estudiar lugares emblemáticos relacionados con el turismo religioso y la figura de Santa Teresa, como Ávila, Alba de Tormes (Salamanca) o Salamanca, señala el Ayuntamiento a través de un comunicado.