Los embalses de la CHD almacenan 1.959,5 hectómetros cúbicos, el 68,6% de su capacidad, 5,5 puntos menos que en 2025

VALLADOLID 20 Jul. (EUROPA PRESS) - Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a día de hoy 1.959,5 hectómetros cúbicos lo que supone el 68,6 por ciento de su capacidad, un 5,5 puntos por debajo de lo almacenado hace un año.

Asimismo, este registro se sitúa 1,3 puntos porcentuales por encima de la media de la última década, que es del 67,3 por ciento, según los datos facilitados por el organismo de cuenca.

En León, los sistemas Esla y Órbigo, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, están al 65,6 por ciento; y Camporrendo y Compuerto, en el sistema del Carrión, en la provincia de Palencia, al 59,6 por ciento.

Asimismo, en Palencia, los embalses de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el Sistema Pisuerga, están al 70,6 por ciento, mientras que en Burgos, los embalses de Arlanzón y Uzquiza, en el sistema Arlanza, su capacidad es del 76,1 por ciento.

En el embalse soriano de Cuerda del Pozo está al 70,5 por ciento de su capacidad; mientras que en Segovia, los pantanos deLinares del Arroyo y El Pontón Alto, en el Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, se encuentran al 70,5 por ciento.

En el sistema Cega-Eresma-Adaja, el embalse de las Cogotas, en Ávila, la capacidad de agua almacenada alcanza el 69,3 por ciento mientras que en el embalse de Santa Teresa, en el Tormes, en la provincia de Salamanca, está al 74,9 por ciento.

En Salamanca, los embalses de Irueña y Agueda, en el Águra, están al 70,3 por ciento.