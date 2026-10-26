Los embalses del Duero acumulan 1.118 hm3 y se sitúan al 39,2 por ciento, 3,3 puntos por debajo que hace un año

VALLADOLID 26 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan en la actualidad un total de 1.118,1 hectómetros cúbicos de agua, lo que sitúa la reserva hídrica al 39,2 por ciento de su capacidad total, según ha informado el organismo de cuenca.

Este volumen registrado en los embalses se ha colocado 3,3 puntos por debajo del nivel contabilizado hace exactamente un año, cuando alcanzaba el 42,5 por ciento, y representa asimismo 0,8 puntos menos en comparación con el promedio de la última década, situado en el 40 por ciento.

Por zonas geográficas, los sistemas de Arlanza, en Burgos (con los pantanos de Arlanzón y Úzquiza), y Águeda, en Salamanca (con Irueña y Águeda), han alcanzado los porcentajes más elevados de llenado, con un 53,6 y un 51,2 por ciento de su capacidad, respectivamente, seguidos por el Alto Duero en Soria (Cuerda del Pozo), que se encuentra al 50,4 por ciento.

En un nivel intermedio se han situado las presas de Tormes, en Salamanca (Santa Teresa), con el 46,1 por ciento; el sistema Pisuerga, en Palencia (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo), con el 42,9 por ciento; y los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja en Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), al 39,8 por ciento.

Por último, los valores más reducidos se han registrado en el embalse abulense de Castro de las Cogotas (sistema Cega-Eresma-Adaja), que se encuentra al 36,4 por ciento; en los sistemas leoneses del Esla y Órbigo (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), al 33,4 por ciento; y en el Carrión, en Palencia (Camporredondo y Compuerto), que se ha quedado en el 22 por ciento.