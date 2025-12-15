Los embalses del Duero almacenan 1.652,7 hectómetros cúbicos, un 57,9% de su capacidad, 2,9 puntos menos que en 2024

Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD

VALLADOLID 15 Dic. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan a día de hoy 1.652,7 hectómetros cúbicos, lo que supone el 57,9 por ciento de su capacidad, 6,7 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 2,9 menos que hace un año.

Así, en León, en los embalse de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, en los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 50,6 por ciento; en Palencia, Camporredondo y Compuerto, en el Sistema del Carrión, están al 57 por ciento.

También en Palencia, los embalses e Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo, en el Pisuerga, se encuentran al 58,3 por ciento de su capacidad, y en Burgos, los embalses de Arlanzón y Úzquiza, en el : Sistema Arlanza están al 56,9 por ciento.

Por su parte, en Soria, Cuerda del Pozo, se encuentra al 63,7 por ciento de su capacidad y en Segovia, Linares del Arroyo y El Pontón, que pertenecen a los sistemas Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja están al 52,5 por ciento.

En Ávila, Castro de las Cogotas, en el sistema Cega-Eresma-Adaja acumula un 51,4 por ciento de su capacidad, y en Salamanca, el embalse de Santa Teresa, en el Tormes, está al 74,9 por ciento, mientras que Irueña y Águeda, en el Sistema Águeda, están al 60 por ciento.