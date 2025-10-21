Los embalses del Duero bajan hasta el 53,6% de su capacidad, 9,7 puntos menos que hace un año

Archivo - Un hombre señala el embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha bajado hasta el 53,6 por ciento de su capacidad, lo que equivale a 120 hectómetros cúbicos (hm3) y 1,6 puntos menos que hace siete días, y 9,7 puntos por debajo que hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 21 de octubre un total de 4.078 hm3 de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 6,6 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 47 por ciento, lo que supone 3.541 hm3. Asimismo, supone 9,7 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 63,3 por ciento, 4.811 hm3.

En el total estatal, La reserva hídrica almacena 29.206 hm3, por lo que está al 52,1 por ciento de su capacidad. Esto supone el nivel más alto para la semana 39 del año desde octubre de 2015, cuando los embalses almacenaban 31.336 hm3 en este punto del año, lo que equivale al 55,9 por ciento de su capacidad.

Con comparación con la semana pasada, los embalses han perdido 534 hm3, o lo que es lo mismo, el 1 por ciento de su capacidad total actual. En los últimos siete días, las precipitaciones han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea y en menor medida a la vertiente Atlántica. En concreto, la máxima se ha producido en Vigo (Aeropuerto) con 66,9 litros por metro cuadrado (l/m2).

La vertiente atlántica está al 52,9 por ciento, mientras que la mediterránea se encuentra al 49,5 por ciento. En lo que respecta a las cuencas, las que están por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (67,1 por ciento), el Cantábrico Occidental (58,2 por ciento), el Miño-Sil (56,1 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento), el Duero (53,6 por ciento) el Tajo (57,8 por ciento), el Guadiana (57,7 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (63,3 por ciento), el Ebro (52,9 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (74 por ciento).

Por el contrario, las que están por debajo del 50 por ciento son Galicia Costa (41,5 por ciento), Guadalete-Barbate (41,5 por ciento), el Guadalquivir (41,2 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (44,1 por ciento), el Júcar (49,5 por ciento) y el Segura, a la cola con el 18,1 por ciento.