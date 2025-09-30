Los embalses del Duero cierran el año hidrológico al 58,4% de su capacidad, 4,3 puntos menos que hace un año

Archivo - Vista del embalse del río Porma, a 28 de abril de 2023, en León, Castilla y León (España). - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 30 Sep. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero ha concluido el año hidrológico con 4.443 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 58,4 por ciento de su capacidad, 4,3 puntos menos que hace un año, según la estadística difundida por el Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco).

En concreto, de acuerdo a la estadística recogida por Europa Press, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 30 de septiembre un total de 4.443 hm3 de una capacidad total de 7.602. Esta capacidad equivale a 102 hm3 y 1,4 puntos menos que hace siete días.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 9,2 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 49,2 por ciento, 3.698 hm3. Asimismo, supone 4,3 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 62,7 por ciento, 4.762 hm3.

En el total estatal, la reserva hidrológica almacena 30.827 hm3, con lo que los embalses españoles se encuentran al 55 por ciento de su capacidad, 7,1 puntos por encima con repecto a las mismas fechas del año pasado. El Segura sigue una semana más a la cola y está al 16,5 por ciento de su capacidad.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Tortosa (Tarragona), donde se han recogido 72,8 litros por metro cuadrado (l/m2). De acuerdo con las últimas informaciones de Transición Ecológica, la vertiente atlántica está al 56,4 por ciento y la mediterránea, al 50,5 por ciento.

En lo que se refiere a las cuencas, están por encima del 50 por ciento el Cantábrico Oriental (69,9 por ciento), el Occidental (62,9 por ciento), Miño-Sil (67,1 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (76,2 por ciento), el Duero (58,4 por ciento), el Tajo (62,9 por ciento), el Guadiana (58,3 por ciento), Tinto, Odiel y Piedras (67,7 por ciento), el Ebro (54,9 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (74,7 por ciento).

Por el contrario, por debajo del 50 por ciento se encuentran Galicia Costa (44,7 por ciento), Guadalete-Barbate (42,6 por ciento), Guadalquivir (42,4 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (45,7 por ciento), el Júcar (48,7 por ciento) y el Segura, que continúa a la cola con 188 l/m2, lo que equivale al 16,5 por ciento.