Los embalses del Duero se encuentran al 51,9% de su capacidad, 11,9 puntos menos que hace un año

VALLADOLID, 11 Nov. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica de los embalses de la cuenca del Duero se encuentra al 51,9 por ciento de su capacidad, lo que supone 11,9 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio de Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 11 de noviembre un total de 3.944 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602.

Así, la reserva hídrica de los embalses del Duero esta semana se sitúa 3,7 puntos por encima del promedio de la década en este punto del año, que se situaba en el 48,2 por ciento, lo que supone 3.667 hm3. Asimismo, supone 11,9 puntos menos a la alcanzada en las mismas fechas de hace un año, cuando estaba al 63,8 por ciento, 4.853 hm3.

En el ámbito nacional, la reserva hídrica almacena 28.786 hectómetros cúbicos (hm3) y está al 51,4 por ciento de su capacidad, según datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) consultados por Europa Press. Esto supone 38 hm3 más que la semana pasada, es decir, el 0,1 por ciento de la capacidad total actual de los embalses.

En comparación, los embalses están prácticamente al mismo nivel que el año pasado --cuando la reserva hídrica estaba al 51,6 por ciento con 28.952 hm3-- y 6,7 puntos por encima de la media de la última década para estas fechas --cuando los embalses estaban al 44,7 por ciento con 25.976 hm3.

Esta semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en San Sebatián - Donostia, donde se han registrado 32,7 litros por metro cuadrado (l/m2). Además, la vertiente atlántica está al 52 por ciento mientras que la mediterránea se encuentra al 49,2 por ciento.

Las cuencas que están por encima del 50 por ciento son el Cantábrico Oriental (65,8 por ciento), el Cantábrico Occidental (55,5 por ciento), el Miño-Sil (54,5 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (71,4 por ciento), el Duero (51,9 por ciento), el Tajo (56,2 por ciento), el Guadiana (57,5 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (63,8 por ciento), el Ebro (52,3 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (72,5 por ciento).

Por debajo del 50 por ciento están Galicia Costa (47,1 por ciento), Guadalete-Barbate (40,8 por ciento), el Guadalquivir (41,2 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,6 por ciento), el Júcar (49,7 por ciento) y el Segura, que sigue a la cola y está al 19,7 por ciento de su capacidad.