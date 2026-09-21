Los embalses del Duero están al 42,2% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la Cuenca del Duero - CHD. - Archivo

VALLADOLID, 21 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la CHD almacenan a día de hoy 1.205,8 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 42,2 por ciento de su capacidad, cuatro puntos por debajo del valor registrado hace un año (46,6) y 1,4 puntos por encima de la media de la última década (40,8).

La reserva en León, en el sistema del Esla y Órbigo, en los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, alcanza el 35,4 por ciento; en Palencia, el sistema del Carrión, en los pantanos de Camporredondo y Compuerto, está al 25,9 por ciento y también en la provincia palentina, en los embalses de Cervera, la Requejada y Aguilar, en el Pisuerga es del 47,1 por ciento.

En Burgos los embalses de Arlanzón y Uzquiza, en el Arlanza, están al al 59,9 por ciento de su capacidad; en Soria, en el alto Duero, en el embalse de Cuerda del Pozo se encuentra al al 53, por ciento.

En Seegovia, los embalses de Linares del Arroyo y el Pontón Alto, en los sistema Riaza-Duratón y CegaEresma-Adaja, almacenan un 43,8 por ciento de agua mientras que en Ávila, el embalse de Castro de las Cogotas, en el Sistema Cega-Eresma-Adaja, está al 39,5 por ciento de su capacidad.

En la provincia de Salamanca, el embalse de Santa Teresa, en el Tormes está al 49,9 por ciento y el de Irueña y Águeda, al 55,9 por ciento.