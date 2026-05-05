Los embalses del Duero ganan 19 hectómetros cúbicos en la última semana y se sitúan al 87,4%, tres décimas más

Archivo - Vista del embalse del río Porma, en la provincia de León. - Fernando Otero - Europa Press - Archivo

VALLADOLID, 5 May. (EUROPA PRESS) -

La reserva hídrica en la cuenca del Duero se sitúa esta semana en 6.641 hectómetros cúbicos, el 87,4 por ciento de su capacidad total, lo que supone un incremento de 19 hectómetros cúbicos (tres décimas más) respecto a los niveles registrados la semana anterior.

Según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica (Miteco) recogidos por Europa Press, en comparación con las mismas fechas del año pasado, la situación actual presenta un ligero descenso, ya que entonces los embalses almacenaban 6.974 hectómetros cúbicos.

En concreto, las reservas de los embalses del Duero almacenan a fecha de este 5 de mayo un total de 6.641 hectómetros cúbicos (hm3) de una capacidad total de 7.602 hm3. ç

El volumen actual del 87,4% se sitúa significativamente por encima de la media de la última década para este periodo, que es de 5.146 hm3 (un 67,7% de la capacidad total). Asimismo, la cifra actual de 6.641 hm3 es inferior a los 6.974 $hm^3$ registrados hace justo un año.

La reserva hídrica española almacena en las mismas fechas 46.892 hectómetros cúbicos (hm3), lo que equivale al 83,7% de su capacidad, según los datos del Miteco. Durante la última semana han aumentado en 140 hm3, o lo que es lo mismo, el 0,2% de su capacidad total.

En comparación, el año pasado por estas fechas almacenaban 34.060 hm3 y estaban al 60,7% (es decir, 23 puntos por debajo). La media para esta época del año de la última década ha sido que tuvieran 35.388 hm3 y estuvieran al 63,1%.

Durante la última semana, las precipitaciones han afectado considerablemente a toda la Península. En concreto, la máxima se ha producido en Vitoria - Gasteiz (Aeropuerto), donde se han recogido 60,2 litros por metros cuadrado (l/m2).

De acuerdo con Transición Ecológica, la vertiente atlántica almacena 36.010 hm3 y está al 84,9%. Mientras tanto, la mediterránea tiene 10.882 hm3 y se encuentra al 79,7%. En total, hay dos cuencas que están por encima del 90%: las Cuencas internas del País Vasco (95,2%) y las Cuencas internas de Cataluña (91,9%).

Además, hay diez que superan el 80%: Guadalete-Barbate (89,2%), el Cantábrico Oriental (87,7%), el Guadalquivir (87,6%), el Duero (87,4%), Tinto, Odiel y Piedras (87,3%), el Miño-Sil (87,2%), el Ebro (86,5%), el Guadiana (86,1%), el Cantábrico Occidental (82,4%) y Galicia Costa (81,9%).

Por debajo, pero aún así sobrepasando el 50%, se encuentra el Tajo (79,2%), la Cuenca Mediterránea Andaluza (77%), el Júcar (68,3%) y el Segura (58,4%). De acuerdo con el último boletín de la Conferencia Hidrográfica del Segura, publicado este lunes, la cuenca se encuentra al 59% y almacena 668 hm3. En comparación, el año pasado estaba al 29% con 332 hm3.

Por otro lado, Transición Ecológica también informa de que la reserva de uso consuntivo --humano-- está al 82,49% con 32.005 hm3 mientras que la de uso hidroeléctrico se encuentra al 86,33% con 14.887 hm3.