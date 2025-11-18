Los embalses del Duero ganan 287 hectómetros y se encuentran al 55,7% de su capacidad, 6,8 puntos menos que hace un año

MADRID/VALLADOLID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero ganan en la última semana 287 hectómetros cúbicos (hm3) y se encuentran al 55,7 por ciento de su capacidad, lo que supone 6,8 puntos menos que hace un año, según los datos del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (Miteco) recogidos por Europa Press.

En concreto, en la cuenca del Duero se almacenan en la actualidad 4.231 hectómetros cúbicos, lo que supone el 55,7 por ciento de la capacidad total, que asciende a 7.602 hm3. Con respecto a la semana anterior, ganan un 3,8 por ciento, al aumentar la reserva en 287 hm3 (desde los 3.944 de hace siete días).

Así, los embalses se encuentran por debajo del nivel de hace un año, cuando se encontraban al 62,5 por ciento (6,8 puntos por encima, con 4.751 hectómetros), aunque superan en un 7,1 por ciento la media de los últimos diez años, que se sitúa en 3.695 hectómetros, que representa el 48,6 por ciento de la capaidad total.

En el conjunto del Estado, la reserva hídrica almacena 29.886 hectómetros cúbicos y los embalses están al 53,3 por ciento de su capacidad, lo que supone 1.094 hm3 o 1,9 puntos más que la semana pasada y 8,3 puntos más que la media de la última década.

De acuerdo con Transición Ecológica, las precipitaciones han sido abundantes en la vertiente Atlántica y han afectado considerablemente a la vertiente Mediterránea. En concreto, la máxima se ha producido en la estación de Vigo Aeropuerto, donde se han recogido 257,6 litros por metro cuadrado (l/m2).

En lo que respecta a las cuencas, están por encima del 50 por ciento el Cantábrico Oriental (64,4 por ciento), el Cantábrico Occidental (57,1 por ciento), el Miño-Sil (55,6 por ciento), Galicia Costa (55,7 por ciento), las Cuencas internas del País Vasco (71,4 por ciento), el Duero (55,7 por ciento), el Tajo (58,8 por ciento), el Guadiana (58 por ciento), el Tinto, Odiel y Piedras (71,6 por ciento), el Ebro (53,6 por ciento) y las Cuencas internas de Cataluña (72,4 por ciento).

En el otro extremo, las cuencas que están por debajo de la mitad son Guadalete-Barbate (41,8 por ciento), el Guadalquivir (44,1 por ciento), la Cuenca Mediterránea Andaluza (42,9 por ciento), el Júcar (49,7 por ciento) y el Segura, que sigue a la cola con el 20,2 por ciento de su capacidad. Al margen de esto, Transición Ecológica ha informado de que la vertiente atlántica se encuentra al 54,4 por ciento mientras que la mediterránea está al 49,9 por ciento.