Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 52,3% de su capacidad, 3,4 puntos menos que hace un año

VALLADOLID 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan 1.429,1 hectómetros cúbicos (hm3), lo que supone el 52,3 por ciento de su capacidad, un valor que los sitúa más de 7 puntos porcentuales por encima de la media de la última década y 3,4 menos que hace un año.

Por sistemas, en León los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño de los sistemas Esla y Órbigo se encuentran al 42,2 por ciento; en Palencia los embalses de Camporredondo y Compuerto), del Sistema Carrión, están al 46,9 por ciento, mientras que los de Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo del Pisuerga alcanzan el 55,3 por ciento.

En la provincia de Burgos, Arlanzón y Úzquiza, del Sistema Arlanza, se encuentran al 54,4 por ciento de su capacidad; en Soria el de Cuerda del Pozo (pertenenciente al Sistema Alto Duero) está al 59,1 por ciento de su capacidad, y en Segovia los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, del Sistema Riaza-Duratón y Cega- Eresma-Adaja, están al 49,1 por ciento.

Por su parte, el Castro de las Cogotas en Ávila, perteneciente al Sistema Cega-Eresma-Adaja, se encuentra al 48,5 por ciento de su capacidad y, en Salamanca, el de Santa Teresa (Sistema Tormes) alcanza el 72,5 por ciento, mientras que los de Irueña y Águeda (Sistema Águeda) registran el 62,9 por ciento.