Los embalses del Duero gestionados por la CHD se encuentran al 52,7% de su capacidad

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 17 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) han alcanzado esta jornada el 52,7 por ciento de su capacidad, con un total de 1.505,5 hectómetros cúbicos (hectómetos cúbicos) de agua almacenados.

Este volumen de la reserva hídrica se ha situado 6,1 puntos por debajo del registro contabilizado hace un año, cuando los embalses estaban al 58,5 por ciento, y en un nivel muy similar al de la media de la última década (52,5 por ciento).

Por sistemas, los embalses del Esla y Órbigo, en la provincia de León (Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño), han alcanzado el 45,5 por ciento de su capacidad. En Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) ha marcado un 38,6 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) ha llegado al 57,6 por ciento.

Por su parte, el sistema Arlanza, en Burgos (Arlanzón y Úzquiza), se ha situado al 68,8 por ciento, y el sistema Alto Duero, en la provincia de Soria (Cuerda del Pozo), ha registrado un 61,5 por ciento de agua embalsada.

En cuanto a los datos del sistema Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja en la provincia de Segovia (Linares del Arroyo y El Pontón Alto), la reserva se ha posicionado en el 57,9 por ciento. En Ávila, el embalse de Castro de las Cogotas, perteneciente al sistema Cega-Eresma-Adaja, ha registrado un 52,1 por ciento.

Finalmente, los datos de Salamanca han mostrado una ocupación del 61,9 por ciento en el sistema Tormes (Santa Teresa) y del 64,2 por ciento en el sistema Águeda (Irueña y Águeda). La CHD ha recordado que mantiene disponibles estos datos hidrológicos en tiempo real para todo el público a través de su página web.