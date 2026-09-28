Los embalses del Duero gestionados por la CHD se sitúan al 40,7% de su capacidad, con 1.162,4 hectómetros cúbicos

Archivo - Uno de los embalses de la cuenca del Duero. - CHD - Archivo

VALLADOLID 28 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los embalses de la cuenca del Duero gestionados por la Confederación Hidrográfica del Duero (CHD) almacenan un total de 1.162,4 hectómetros cúbicos de agua, lo que supone el 40,7 por ciento de su capacidad total. Este registro se ha situado 0,9 puntos porcentuales por encima de la media de la última década. Asimismo, esta cifra representa 4,7 puntos porcentuales menos que el valor contabilizado hace un año.

Por sistemas, en la provincia de León, los embalses de Villameca, Barrios de Luna, Porma y Riaño, correspondientes a los sistemas Esla y Órbigo, se han situado al 34,4 por ciento. En Palencia, el sistema Carrión (Camporredondo y Compuerto) ha alcanzado el 23,7 por ciento, mientras que el sistema Pisuerga (Cervera-Ruesga, La Requejada y Aguilar de Campoo) ha registrado un 45,4 por ciento. Por su parte, en Burgos, el sistema Arlanza (Arlanzón y Úzquiza) se ha posicionado al 58,3 por ciento.

En la provincia de Soria, el sistema Alto Duero (Cuerda del Pozo) ha alcanzado el 52,1 por ciento de su capacidad. En Segovia, los embalses de Linares del Arroyo y El Pontón Alto, pertenecientes a los sistemas Riaza-Duratón y Cega-Eresma-Adaja, se han situado al 41,7 por ciento. Por otro lado, en Ávila, el embalse de Castro de las Cogotas, en el sistema Cega-Eresma-Adaja, ha marcado un 37,9 por ciento.

Finalmente, en la provincia de Salamanca, el sistema Tormes (Santa Teresa) se ha posicionado al 48,1 por ciento, mientras que el sistema Águeda (Irueña y Águeda) ha alcanzado el 51,7 por ciento.