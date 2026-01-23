Embolsados más de 600 camiones en diferentes vías de la red principal en León

Nevada caída hoy sobre León. - Fernando Otero - Europa Press

LEÓN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Más de 600 camiones se encuentran embolsados en diferentes puntos de la provincia de León ante las inclemencias meteorológicas provocadas por la borrasca 'Ingrid', según informa la Subdelegación de León a través de sus canales de comunicación.

Las vías afectadas para la circulación de vehículos de alto tonelaje son la A-6, la A-66, la N-630 y la CL-622. De esta forma, tal y como señala la Subdelegación, hay 265 camiones parados en varios puntos de la A-6; 90 en la A-66; un centenar en la N-630 y 150 en la CL-622.

No obstante, desde la Subdelegación se advierte de que la situación "está mejorando" por lo que se prevé "bajar el nivel en algunas vías".