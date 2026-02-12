Emergencias recibe avisos por 21 desbordamientos de cauces en la provincia de León desde ayer

Imagen tomada ayer con motivo de la visita del subdelegado de Gobierno en León, Héctor Alaiz Moretón, a algunas de las zonas en alerta por inundaciones tras el desembalse del pantano de Villameca. - SUBDELEGACIÓN DEL GOBIERNO EN LEÓN

LEÓN, 12 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido de las 00.00 horas de ayer miércoles 11 de febrero hasta las 16.00 horas de este jueves numerosas llamadas por un total de 21 desbordamientos de cauces en la provincia de León.

En concreto, se han recibido avisos desde Bembibre, por el desbordamiento de varios regatos que afecta a algunas calles; Carracedo de Compludo, por un desbordamiento que afecta a la carretera de acceso a la localidad; Caboalles de Abajo, donde se ha desbordado una reguera que afecta a algunas calles de la localidad; Cistierna, por el desbordamiento de un arroyo que afecta a la carretera 131/3 o Lucillo, donde un desbordamiento ha afectado a la carretera LE-6311.

Igualmente, el Servicio de Emergencias 1-1-2 ha recibido avisos desde Pobladura de las Regueras, por un desbordamiento que afecta a la carretera LE-460 y al acceso a la localidad; Quintana del Castillo, donde se ha desbordado un arroyo que afecta a la carretera LE-5418; San Andrés del Rabanedo, por el desbordamiento de un cauce que afecta a la carretera del campamento; San Emiliano, donde se ha desbordado el río Luna y ha afectado a una finca o San Justo de la Vega, donde un desbordamiento ha cortado la carretera LE-6454.

También ha habido incidentes en San Miguel de las Dueñas, donde se ha desbordado el río Boeza, lo que afecta a la carretera que lleva a Calamocos; Santiago del Molinillo, por el desbordamiento del río Omañas, que afecta a algunas viviendas en la carretera LE-5512; Soto de Valderrueda, donde el desbordamiento del río Cega afecta a una calle; Sueros de Cepeda, por el desbordamiento del río Tuerto, donde el agua se acerca a las viviendas en la carretera a Villameca y Toral de Merayo, donde está desbordado el río Sil, que afecta a la carretera que va a Flores del Sil.

Otros de los avisos proceden de Viloria, donde se ha desbordado el río Boeza, que afecta a la carretera de Bembibre a Viloria; Villacé, donde un reguero desbordado afecta a una finca en la calle Real; Villafeliz, con un desbordamiento que está a punto de afectar al puente en la carretera CL-626; Villaobispo de Otero, donde se ha desbordado el río Tuerto y afecta a la carretera LE-5409; Villar de Mazarife, donde hay un arroyo desbordado que afecta a la entrada de la localidad y Villaverde los Cestos, donde se ha desbordado el río Boeza, lo que afecta a la carretera LE-5306.