Empieza la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros tres en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre Castilla y León sobre la necesidad de donar sangre en verano - DONA SANGRE

VALLADOLID 22 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la cuarta semana del mes de junio con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con AB- en rojo, y otros tres (A-, B- y AB+) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cuatro grupos, A+, 0+, 0- y B+, están en verde.

"Comienza el verano, cambian las rutinas, pero la necesidad de sangre en los hospitales no se va de vacaciones. Antes de hacer la maleta, reserva unos minutos para donar sangre y ayudar a mantener las reservas. Dona sangre, regala vida", pide el Centro de Hemoterapia y Hemodonación a través de las redes sociales.