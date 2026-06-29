Empieza la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros tres en amarillo

Imagen difundida por Dona Sangre para solicitar donaciones - DONA SANGRE

VALLADOLID 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la última semana del mes de junio con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con AB- en rojo, y otros tres (A-, B- y AB+) en amarillo, como la semana pasada. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cuatro grupos, A+, 0+, 0- y B+, están en verde.

"¿Sabías que más de 61.000 personas donaron sangre en Castilla y León el pasado año? Y un total de 108.535 donaciones. Unos minutos de su tiempo que permiten atender miles de tratamientos y necesidades hospitalarias cada día. La sangre no se fabrica. Por eso, cada donación cuenta", recuuerda el Centro de Hemoterapia y Hemodonación a través de las redes sociales.