Empieza la semana con las reservas de sangre del grupo AB- en rojo y otros tres en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre para animar a las donaciones también en verano - DONA SANGRE

VALLADOLID 6 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la primera semana del mes de julio con déficit en las reservas de sangre de cuatro grupos, con AB- en rojo, y otros tres (A+, B+ y AB+) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo AB- y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros tres grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros cuatro grupos, A-, 0-, B- y B+, están en verde.

"Julio viene cargado de planes: escapadas, fiestas, conciertos, piscina o reencuentros. Hay otro que apenas te llevará unos minutos y puede marcar la diferencia para muchos pacientes: donar sangre. ¿Ya has incluido la donación entre tus planes de este mes?", recuerda el Centro de Hemoterapia y Hemodonación a través de las redes sociales.