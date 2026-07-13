Empieza la semana con las reservas de sangre del grupo 0+ en rojo y otros cuatro en amarillo

Gráfico difundido por Dona Sangre para animar a las donaciones también en verano - DONA SANGRE

VALLADOLID 13 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Hemoterapia y Hemodonación (Chemcyl) empieza la segunda semana del mes de julio con déficit en las reservas de sangre de cinco grupos, con 0+ en rojo, y otros cuatro (A+, 0-, AB+ y AB-) en amarillo. Esto supone un nuevo llamamiento a los ciudadanos para que acudan a donar de forma urgente si pertenecen al grupo 0+ y "en los próximos días" en el caso de ser donantes de los otros cuatro grupos deficitarios.

Por su parte y según la información difundida por el Centro de Hemoterapia y Hemodonación las reservas de los otros tres grupos, A-, B- y B+, están en verde.