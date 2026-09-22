Empleo ultima la estructura para realizar un estudio "serio y exhaustivo" sobre el absentismo laboral en CyL

VALLADOLID 22 Sep. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio, Juan Carlos Suárez-Quiñones, ha explicado este martes que su departamento está ultimando ya la estructura y el diseño metodológico del estudio sobre el absentismo laboral en Castilla y León y ha asegurado que será "un análisis serio, exhaustivo, sereno y sin ningún tipo de planteamiento político e ideológico predispuesto".

Suárez-Quiñones ha recordado que este estudio forma parte el acuerdo de gobierno PP-Vox y ha refrendado la conveniencia de analizar "con seriedad" todo lo relacionado con el absentismo laboral desde el reconocimiento de que hay que distinguir entre el "absentismo justificado" y el "absentismo injustificado", "un fenómeno complejo y poliédrico cuya aproximación exige prudencia y rigor", ha defendido.

El consejero de Industria, Universidades, Empleo y Comercio ha respondido de este modo al procurador socialista Pedro González Reglero que ha acusado a PP y a Vox de querer "criminalizar" ahora a los trabajadores de Castilla y León.

"Las dos derechas, la derecha extrema que son ustedes --el PP-- y la extrema derecha que son los que se sientan detrás de ustedes --Vox--, cuando tienen que elegir siempre lo tienen claro, se ponen del lado del poderoso", ha reprochado el socialista que ha ironizado sobre el "absentismo" del presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que se ha ausentado del pleno tras responder sus preguntas de control.

"Ustedes hablan de reducir las bajas, nosotros hablamos de reducir las causas de esas bajas. Si hay fraude, hay que perseguirlo. Si hay malas condiciones laborales, hay que corregirlas", ha explicado Pedro González que ha llamado también a reducir las listas de espera en sanidad para reducir las bajas.