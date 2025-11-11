La empresa china Anhui RN Technology busca opciones de "desarrollo de negocio" en Burgos

La alcaldesa (3D) junto a la delegación de la empresa china Anhui RH Technology en el Ayuntamiento de Burgos. - AYTO BURGOS

BURGOS, 11 8EUROPA PRESS)

Una delegación de la empresa china Anhui RN Technology ha visitado este martes la capital burgalesa y ha sido recibida por la alcaldesa, Cristina Ayala, ya que esta compañía, que produce acumuladores energéticos, busca poder desarrollar su negocio en España, lo que le ha llevado a recalar en Burgos, "una ciudad con un gran perfil industrial" y una posición estratégica.

Así lo ha aseverado Ayala, quien ha dado las gracias a FAE por hacer posible un acercamiento entre Burgos y la empresa china, al tiempo que ha reconocido que "Burgos puede ser una opción para una inversión importante" por el "potencial" que ofrece una ciudad "muy industrial" con grandes capacidades en los sectores automotriz, agroindustrial y químico pero también en energías renovables.

Por su parte, la representante de Anhui RN Technology ha dado las gracias al Ayuntamiento por su recibimiento y por abrirles "las puertas de la ciudad" y cree que de esta visita puede surgir "una colaboración muy amistosa", al tiempo que ha manifestado su "ilusión de poder desarrollar negocio en esta ciudad".

Se trata de una empresa especializada principalmente en productos tecnológicos e industriales, en el desarrollo de acumuladores energéticos a nivel industrial y a nivel doméstico, por lo que el objetivo es "poder desarrollar proyectos en el sector de las energías para tener un futuro mejor", como así lo ha indicado la representante de esta compañía.

Asimismo, ha explicado que la empresa "tiene una visión de mercado para Europa" y España es su primer "paso" porque "estratégicamente" es un país "muy importante" y la pretensión de Anhui RN Technology es poder aportar en el sector de las renovables tras "el apagón" que se produjo el 28 de abril de este año.

Al respecto, la portavoz de la empresa ha apuntado han recalado en Burgos "para ver las posibilidades de la ciudad y conocer mejor las condiciones de inversión y el mercado para tomar decisiones más estratégicas en el futuro".

Por su parte, Cristina Ayala ha indicado que el Ayuntamiento le ha ofrecido a la compañía china "todas las capacidades que tienen Burgos a nivel industrial", y que se basan, según la alcaldesa, en su "localización, en la paz social que existe, en la capacitación de sus empleados y en una ciudad que tiene una tradición industrial muy potente con unas empresas que pueden ayudar a la implantación".

"Vamos a trabajar en ello porque Burgos nunca defrauda", ha afirmado la alcaldesa, quien ha incidido en que la capital burgalesa "no sólo es potencia industrial sino también una maravillosa ciudad media que tiene ambición por seguir creciendo".