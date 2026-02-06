Una empresa de inserción sociolaboral realizará el mantenimiento y limpieza de 1.100 bancos en Salamanca - AYUNTAMIENTO DE SALAMANCA

SALAMANCA, 6 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Salamanca ha adjudicado el contrato del servicio de conservación, mantenimiento, limpieza y mejora de espacios naturales, equipamiento urbano y refugios de fauna a una empresa de inserción sociolaboral que llevará a cabo la limpieza de la superficie, tanto de excrementos de estorninos como de pintadas en 1.100 bancos de 88 calles.

El contrato, por un importe de 108.426,18 euros al año durante tres años, permitirá que la empresa acometa la limpieza y mantenimiento de los espacios naturales de la ribera del río Tormes, arroyo del Zurguén y Polvorín de Tejares, tanto en lo correspondiente a eliminación de vegetación espontánea que pueda suponer un riesgo para el bienestar y salud pública como en el cuidado de cajas nido para aves insectívoras (cernícalo, vencejo, avión común, lechuza, búho chico, cárabo, mochuelo, abubilla, petirrojo, gorrión), oasis de mariposas, infraestructura para avifauna (túmulos, muretes y posaderos) y hoteles de insectos benignos para el ser humano que contribuyen al control natural de plagas.

También efectuará un mantenimiento correctivo del mobiliario urbano que incluye la reposición de partes dañadas, rotas o defectuosas, la reposición de componentes estructurales defectuosos, la reparación de las uniones y fijaciones defectuosas, y el desmontaje de unidades defectuosas y sustitución parcial o total por otras nuevas.

Este refuerzo de la limpieza y mantenimiento de espacios verdes y bancos facilita el acceso a un empleo a personas con mayores dificultades al incluir la elaboración de un itinerario personalizado de inserción sociolaboral, para que la persona recupere los hábitos laborales, sociales y de relación que ha perdido involuntariamente, tal y como ha señalado el Ayuntamiento de Salamanca en un comunicado recogido por Europa Press.

Este acompañamiento promueve además el aprendizaje y la realización de una actividad laboral real, pues "en el desarrollo del puesto de trabajo adquirirán la experiencia y los hábitos laborales necesarios para posibilitar su incorporación al mercado laboral ordinario con garantías" han fianlizado.