La empresa de recogida de animales de Burgos incrementa hasta 84 los capturados desde noviembre

BURGOS, 18 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Sanidad del Ayuntamiento de Burgos, Carlos Niño, ha mostrado su "satisfacción" ante el "llamativo" incremento de las capturas realizadas por la empresa que se hace cargo desde noviembre de contrato del servicio de recogida de animales ya que se han trasladado 84 frente a los 14 que se enviaron a las instalaciones de la anterior adjudicataria.

El edil ha recordado que el contrato es de carácter puente, con una duración de diez meses prorrogables, mientras se trabaja en la elaboración de un nuevo pliego, y ha remarcado el "aumento" del número de animales "agresivos o potencialmente peligrosos", lo que ha complicado "las labores de traslado".

Los datos que ha aportado indican que desde el inicio del contrato se han realizado doce servicios a lazo y en cuatro de ellos se ha procedido a la recogida de animales.

Por lo que se refiere al número de animales adoptados, desde el pasado 12 de noviembre se ha producido en el caso de un perro y seis gatos.

También ha detallado que en la actualidad las instalaciones albergan 38 perros y 47 gatos y ha informado de que el proceso de adopciones es gratuito y sencillo.

En este sentido, los animales disponibles se publican en la página web y las personas interesadas han de contactar con el adjudicatario por los medios habituales del correo electrónico o por el teléfono de la empresa --673 68 86 19--.