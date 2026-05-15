El empresario burgalés Andrés Hernando será el nuevo presidente de Empresa Familiar de CyL

Andrés Hernando. - EFCL

VALLADOLID 15 May. (EUROPA PRESS) -

La Junta Directiva de Empresa Familiar de Castilla y León (EFCL) ha propuesto al empresario burgalés Andrés Hernando, CEO y fundador de la empresa Hiperbaric, como nuevo presidente de esta asociación, que engloba a más de 180 empresas familiares de toda la región líderes en sus respectivos sectores, cuya facturación global equivale al 14 por ciento del PIB y dan empleo al 6,40 por ciento de la población ocupada de Castilla y León en el sector privado.

Hernando tomará el relevo al frente de la Presidencia de EFCL al salmantino Isidoro Alanís, quien finaliza su mandato de dos años, y se convertirá en el decimocuarto presidente de Empresa Familiar de Castilla y León desde su fundación en el año 1997.

El nombramiento de Andrés Hernando como nuevo presidente de Empresa Familiar de Castilla y León deberá ser aprobado por los socios de EFCL en la Asamblea Extraordinaria prevista para el próximo 4 de junio, señalan desde la asociación a través de un comunicado.

La asamblea se celebrará coincidiendo con el 12 Congreso Regional de la Empresa Familiar que tendrá lugar los días 4 y 5 de junio en el Hotel Castilla Termal Monasterio de Valbuena de la localidad vallisoletana de San Bernardo