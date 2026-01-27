Empresarios de Asturias, Galicia y León piden infraestructuras para conectar el noroeste con el resto del país y la UE

Representantes de organizaciones empresarios de Asturias, Galicia y León mantienen una reunión telemática con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, para reivindicar infraestructuras necesarias para el noroeste español. - FELE

Representantes de la Confederación de Empresarios de Galicia (CEG), la Federación Asturiana de Empresarios (FADE), la Federación Leonesa de Empresarios (FELE) y la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE) en CyL han mantenido una reunión telemática con el coordinador europeo del Corredor Atlántico, François Bausch, para reivindicar el despliegue de las infraestructuras necesarias que permitan una correcta conexión del noroeste del país con el resto de España y con Europa.

En la reunión han participado el presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites; la presidenta de la FADE, María Calvo y el presidente de la FELE y vicepresidente de la CEOE Castilla y León, Juan María Vallejo, que han puesto sobre la mesa propuestas y demandas conjuntas de las tres organizaciones empresariales.

Tras realizar una exposición de las principales variables socioeconómicas de Asturias, Galicia y León, han reivindicado una planificación equilibrada y simultánea en el desarrollo del Corredor; la necesidad de acelerar inversiones para garantizar la cohesión territorial y la igualdad de oportunidades y han insistido en la importancia del respaldo del ejecutivo comunitario para la cohesión y vertebración territoriales en el Noroeste.

Según han explicado, Galicia, Asturias y Castilla y León representan en torno al 12 por ciento del PIB español. Sin embargo, durante los últimos años, no han sido capaces de mantener el ritmo de crecimiento de España y por lo tanto de converger con el PIB de la Unión Europea, según han informado a Europa Press en un comunicado conjunto las organizaciones empresariales.

Desde el año 2008 las regiones del noroeste han perdido en torno a 250.000 empleos brutos, más de lo que ha perdido el total del estado en su conjunto. Especial preocupación les produce la pérdida de empleo joven (18-35 años), que se ha reducido a la mitad en ese período. Además, han explicado que la población jubilada tiene un peso de un 30 por ciento superior a la media de España.

ATRAER EMPRESAS E INVERSIONES

Por estas cuestiones, CEG, FADE y FELE han incidido en que el futuro desarrollo de sus territorios depende fundamentalmente de atraer empresas e inversiones, para lo cual el peso de la industria debe llegar al 20 por ciento del PIB; dimensionar y profesionalizar las empresas existentes, así como de atraer a jóvenes y profesionales que puedan desarrollar en estos territorios sus carreras profesionales y sus proyectos de vida y conseguir que quienes tienen aquí su origen encuentren las oportunidades que necesitan para quedarse.

En este contexto, las organizaciones empresariales han denunciado que las regiones del noroeste no han sido priorizadas a la hora de planificar las infraestructuras, no solo de transporte, sino en general y han apuntado que 2021 fue un "punto de inflexión" con la incorporación de actuaciones en el marco del Corredor Atlántico de las regiones del noroeste, antes "excluidas de plano".

Asimismo, han expresado que el impulso de los últimos años no ha contado con un ritmo de ejecución ágil y va "muy por detrás" de las de otros corredores y áreas como es en el caso de España el Corredor Mediterráneo, lo que condiciona la competitividad y perjudica al tejido productivo.

"APUESTA FIRME" ANTE UNA SITUACIÓN "DESFAVORABLE"

Teniendo en cuenta esta circunstancia y su situación periférica han considerado "imprescindible" una "apuesta firme" del noroeste de la Península Ibérica en una situación de partida "desfavorable" respecto a otros territorios de la Unión Europea que penalizan la competitividad de las empresas españolas en el mercado único europeo y mundial.

En este sentido, han señalado que la logística y el transporte pueden ser uno de los sectores "más estratégicos" para el noroeste por su conexión con todo el tejido empresarial, por lo que han apuntado la necesidad de disponer de un sector logístico "eficaz, atractivo y global" como una de las palancas con más capacidad para aumentar y atraer actividad económica de alto valor añadido y productividad en España.

El noroeste cuenta con puertos, aeropuertos y nodos intermodales, han precisado, pero las principales y más urgentes carencias pasan por el desarrollo de una infraestructura ferroviaria competitiva, especialmente para el transporte de mercancías y el desarrollo de infraestructuras que permitan la intermodalidad de los puertos de las regiones del noroeste con el ferrocarril.

'MERCANCÍAS 30'

Así, CEG, FADE y FELE consideran "esencial" la incorporación "efectiva" del noroeste en el mapa de autopistas ferroviarias diseñadas por el gobierno de España y en particular a la iniciativa 'Mercancías 30' al mismo ritmo que el resto del territorio. Según han destacado, es "imprescindible" contar con los empresarios y sus organizaciones, tanto para el diseño como para la implementación del plan director del Corredor Atlántico, como parte directamente afectada por las infraestructuras de transporte, tanto en calidad de usuarios como de operadores.

Además, han reiterado que es "indispensable" contar con el documento del plan con todas las actuaciones e inversiones previstas, así como constituir la comprometida comisión de seguimiento que permita articular esta "imprescindible" cooperación público-privada. Al mismo tiempo, han manifestado la necesidad de una interlocución directa y sistemática con la Comisión Europea y con las administraciones nacionales competentes.

Según han explicado, en este momento, CEG, FADE y FELE no conocen el detalle del plan director ni las previsiones de ejecución ni los términos específicos de las actuaciones.

RECLAMACIONES POR TERRITORIOS

Desde la perspectiva empresarial gallega, el Corredor Atlántico no es solo una infraestructura de transporte, sino una herramienta económica "clave" que permite Mejorar la competitividad de la industria manufacturera, núcleo del modelo productivo gallego; reducir costes logísticos para empresas exportadoras; favorecer la integración efectiva de los puertos gallegos en la red transeuropea de transporte y contribuir a la cohesión territorial y a la fijación de actividad económica y empleo industrial.

El presidente de la CEG, Juan Manuel Vieites, ha recordado que Galicia es una región atlántica por naturaleza, una "puerta" de Europa hacia América y otros mercados de interés y un enclave "estratégico" para la logística nacional e internacional, apoyada en una red portuaria "de primer nivel" y para que esta posición se traduzca en ventajas competitivas reales es necesaria una conectividad ferroviaria moderna, interoperable y bien conectada con los nodos industriales y portuarios.

Por su parte FADE ha trasladado al coordinador europeo la necesidad de descender de la planificación general a la ejecución de las inversiones. Para Asturias resulta "crítica" la plena operatividad de la Zalia y su conexión eficiente con los puertos, garantizando una intermodalidad "real" que hoy es "deficitaria". También se ha reclamado una apuesta "decidida" por el despliegue de las autopistas ferroviarias.

El presidente de FELE, Juan María Vallejo, ha trasladado al coordinador europeo que el Corredor Atlántico del Noroeste se configura como "una oportunidad estratégica" para León, enclave natural de conexión entre Galicia, Asturias y el resto del país, al mejorar la logística, reducir costes de transporte, atraer inversiones y favorecer la creación de empleo. Según ha destacado, el Corredor no es solo una infraestructura de transporte, sino un proyecto de transformación económica y territorial.