Empresas de la automoción de CyL pedirán en Bruselas que las emisiones se midan a lo largo de la vida útil del vehículo

Empresas de la automoción de Castilla y León, junto con la Consejería de Industria, Comercio y Empleo de la Junta y la Cámara de Comercio de Valladolid acudirán a Bruselas para abordar la transición energética y el control de las emisiones contaminantes de los vehículos con el fin de que se midan a lo largo de su vida útil y no sólo "en el tubo de escape".

Así lo ha señalado el presidente de la Cámara de Comercio de Valladolid, Víctor Carmanzana, en el marco de la clausura del acto de 'Apertura del curso económico de Castilla y León 2025' que se ha desarrollado en la entidad cameral vallisoletana.

Caramanzana, en declaraciones a los medios de comunicación recogidas por Europa Press, ha adelantado que "en las próximas semanas", a través de la colaboración público-privada y en este caso con la Consejería de Industria, acudirán a Bruselas a defender la industria de Castilla y León "y en especial la industria" de la automoción por muchas de las cosas que se han apuntado en relación a la transición energética.

El presidente de la Cámara de Valladolid ha aclarado que no se acude a Bruselas para posicionarse en contra de la transición energética, pero sí van a defender una industria "importantísima" en Castilla y León y en Valladolid, pero también para la Unión Europea.

Carmanzana ha señalado que, para que se pueda entender "fácilmente", lo que se persigue es que las emisiones contaminantes no se midan "en el tubo de escape", sino "de forma holística" en la vida del coche, desde que "nace" hasta que se achatarra.

A este respecto, ha apuntado que creen que es una cuestión importante que está pidiendo el sector en reuniones previas que han mantenido con diez empresas de la automoción que les acompañarán a Bruselas.

"Y así lo vamos a defender en una agenda muy completa que tenemos en Bruselas", ha avanzado el presidente de la Cámara de Comercio e Industria de Valladolid.