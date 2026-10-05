Empresas de estaciones de servicio y centros de lavado de Valladolid denuncian una oleada de más de 24 robos desde julio

Archivo - Una persona reposta combustible, en un coche, en una gasolinera. Foto archivo - Eduardo Parra - Europa Press - Archivo

VALLADOLID 5 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las empresas gestoras de estaciones de servicio y centros de lavado de Valladolid han denunciado la oleada de robos y actos vandálicos que vienen sufriendo desde el pasado mes de julio, una situación que ha registrado más de 24 incidentes y que se ha agravado especialmente en los últimos 15 días.

Según han informado las compañías afectadas, a través de un comunicado recogido por Europa Press, durante las dos últimas semanas se han producido asaltos o intentos de robo prácticamente todas las noches en diversas instalaciones de la provincia. Entre las firmas perjudicadas por esta sucesión de ataques se encuentran PAEX y Gas Express, además de otras empresas pertenecientes al sector.

DAÑOS CUANTIOSOS POR DESTROZOS

Las entidades gestoras han querido dejar claro que no se deja dinero en las cajas durante la noche, por lo que en muchos de los casos los autores de los asaltos no consiguen llevarse efectivo o únicamente sustraen cantidades mínimas. Por este motivo, han remarcado que el verdadero perjuicio no reside en el importe robado, sino en los cuantiosos destrozos materiales que ocasionan los asaltantes.

Los asaltos han provocado el forzado de puertas y cerraduras, la rotura de cristales y graves daños en los sistemas de cobro, máquinas y otros equipos de la red de instalaciones. A estos costes de reparación se suman las pérdidas económicas derivadas de tener que mantener las estaciones total o parcialmente cerradas al día siguiente para ejecutar las labores de arreglo y garantizar la seguridad del servicio.

Ante la reiteración de estos incidentes, el sector ha solicitado un incremento de la vigilancia preventiva nocturna y una respuesta coordinada para frenar el vandalismo.