'Encantávila' ofrecerá 12 espectáculos, cuatro de ellos de magia social, del 18 al 20 en espacios patrimoniales de Ávila

Presentación del festival de magia 'Encantávila'. - AYTO ÁVILA

ÁVILA 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de la capital abulense ha presentado este martes el el Festival de Magia e Ilusionismo 'Encantávila', que se celebrará del 18 al 20 de septiembre, que incluye una docena de espectáculos y actividades, entre las que se incluyen cuatro espectáculos de magia social para personas que tienen dificultad para acercarse al ilusionismo.

El teniente de alcalde de Turismo y Cultura, Carlos López, junto con Héctor Sansegundo, de la entidad Festivales Mágicos, y el Mago Ángel, de la Asociación de Ilusionistas Abulenses, ha presentado esta actividad que se incorpora este año al calendario de eventos del mes de septiembre.

Como se ha puesto sobre la mesa durante la presentación, habra espectáculos de teatro ambulante, con una caravana, con aforo para 20 personas, que presentará un inigualable Circo de Pulgas, así como experiencias mágicas, con magia de calle, talleres, magia infantil y también una gran gala.

Para disfrutar de estas actividades, se han seleccionado espacios patrimoniales de la ciudad como las plazas de Adolfo Suárez, Catedral, Mercado Chico, Italia o Mercado Grande, además del atrio de San Vicente o el Episcopio.

Entre los ilusionistas que estarán en Ávila esos días, habrá magos abulenses como Ángel, Óscar, Fernando Espi o Nano y también llegados de otros puntos del país, reconocidos internacionalmente; entre ellos, Héctor Sansegundo; Javi Cruz & Anahí; Francis Zafrilla o Patri Zenner, también conocida como 'La maga de la naturaleza' o 'La dama mágica'