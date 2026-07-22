Enclave de Agua de Soria se celebra desde mañana con 30 grupos de música afroamericana y refuerzo de la movilidad

De Izda A Dcha, Cañas, Gonzalo Y Antón Visitan El Recinto Del Festival Enclave De Agua. - AYUNTAMIENTO DE SORIA

SORIA 22 Jul. (EUROPA PRESS) -

La 19 edición del festival Enclave de Agua de Soria, que se celebrará desde este jueves 23 al sábado 25 de julio junto al Duero, contará con 30 grupos de musica afroamericana y un refuerzo de la movilidad y la sostenibilidad.

El Ayuntamiento de Soria ultima los preparativos para el inicio de la 19 edición del evento que se desarrollará durante tres días en las márgenes del Duero, que se convierte en uno de los grandes escenarios culturales del verano.

Con entrada gratuita y una programación que reúne a artistas nacionales e internacionales de la música afroamericana, el festival se ha consolidado como una de las principales citas musicales del país y un motor de dinamización cultural, turística y económica para Soria, cuyo alcalde, Javier Antón, ha visitado este miércoles, 22 de julio el recinto acompañado por la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, y el director de producción del festival, Alfredo Cañas.

"Es un festival fijo en nuestro calendario y que transforma durante tres días la ciudad. Cambia el paisaje humano, cambia el dinamismo de Soria y seguimos ofreciendo gratuitamente una oferta cultural que ya es un referente nacional e internacional", ha señalado el regidor.

Asimismo, ha pedido a la ciudadanía que aproveche la amplia programación del festival, desde los conciertos hasta los tradicionales Vermuts Musicales, pero también que contribuya al buen funcionamiento del dispositivo organizado para estos días.

En este sentido, Antón ha animado a acudir preferentemente a pie o en el servicio especial de autobús lanzadera dispuesto para evitar problemas de tráfico y estacionamiento en el entorno del río.

MOVILIDAD Y LIMPIEZA

El servicio especial conectará la plaza Mariano Granados con el recinto del festival desde las 20.45 horas hasta la madrugada, con frecuencias de 30 minutos el jueves y el viernes y un refuerzo el sábado, cuando los autobuses circularán cada 15 minutos en las horas de mayor demanda. El precio del billete será de un euro por trayecto.

Además, el dispositivo incluye una parada específica de taxis junto al recinto, plazas reservadas para personas con movilidad reducida, accesos controlados y coordinación permanente entre Policía Local, Policía Nacional, Guardia Civil, Protección Civil y los servicios sanitarios.

El Ayuntamiento reforzará también el servicio de limpieza con un dispositivo específico formado por cinco operarios de refuerzo, la instalación de 15 contenedores adicionales, nuevas papeleras y sacas para la recogida de residuos en la zona del escenario secundario.

En este contexto, el alcalde ha apelado a la responsabilidad de todas las personas asistentes para mantener limpio un espacio natural privilegiado. "Tenemos la suerte de celebrar este festival en un entorno único.Queremos que el impacto sea prácticamente neutro y por eso pedimos que se haga un buen uso de los contenedores y que entre todos dejemos este espacio como lo encontramos", ha señalado.

ACCESIBLE Y ABIERTO

Por su parte, la concejal de Cultura, Gloria Gonzalo, ha destacado el carácter único del Enclave de Agua y su evolución durante casi dos décadas. "Ya se acabó la falsa modestia. Estamos hablando de uno de los mejores festivales de España", ha afirmado.

En este sentido, ha recordado que el carácter gratuito del festival constituye una de sus principales señas de identidad y garantiza el acceso a toda la ciudadanía.

Igualmente, entre las principales novedades de esta edición figura la mejora de la accesibilidad para personas con movilidad reducida mediante la instalación, por primera vez, de una plataforma específica de visión tanto en el escenario principal como en La Pradera, una actuación largamente demandada por este colectivo. También se han reservado plazas de aparcamiento específicas para facilitar el acceso al recinto.

Por otra parte, la concejal de Cultura ha puesto en valor el trabajo de todas las personas implicadas en la organización del evento, que logran "un festival con prácticamente cero incidencias". "Eso es posible gracias al trabajo conjunto de Policía, Cruz Roja, organización, hostelería, empresas, voluntariado, almacén municipal y de todas las personas que hacen posible este montaje", ha resumido.

30 GRUPOS

En el apartado artístico, el director de producción, Alfredo Cañas, ha explicado que el festival mantiene su apuesta por combinar grandes nombres de la música negra con nuevos proyectos nacionales e internacionales.

Así, la programación reúne alrededor de 30 grupos y cerca de 30 actividades, distribuidas entre el escenario principal, La Pradera, los Vermuts Musicales, jam sessions y otras propuestas culturales.

La jornada inaugural tendrá como cabeza de cartel a Morgan, mientras que el viernes actuará, entre otros, Tom McGuire & The Brassholes y el sábado cerrará el festival Judith Hill, artista que ha colaborado con Michael Jackson y Prince.

En esta línea, Cañas ha subrayado que una de las claves del éxito del festival reside en su capacidad para descubrir nuevos artistas. "La mayoría de las personas que vienen al Enclave repiten y además traen a más gente. El entorno es único, cuidamos muchísimo la programación y buscamos siempre sorprender al público con bandas que quizá no conoce y que terminan convirtiéndose en uno de los grandes recuerdos del festival", ha indicado.

También ha agradecido la apuesta mantenida por el Ayuntamiento durante casi dos décadas de trabajo "con un objetivo común", que ha permitido "crear un festival que la ciudad siente como suyo y del que todos se sienten profundamente orgullosos".