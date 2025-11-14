Encuentro desde hoy en el CREER de Familias de la Fundación Síndrome de Dravet

BURGOS 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas con Enfermedades Raras y sus Familias (CREER), del Imserso en Burgos, acoge desde este viernes y hasta el domingo, el Encuentro de Familias de la Fundación Síndrome de Dravet.

La Fundación Síndrome de Dravet ha organizado, en colaboración con el CREER, este encuentro con el objetivo de compartir un espacio de formación y convivencia de familiares y cuidadores de personas afectadas, con actividades diseñadas para favorecer el intercambio de experiencias y fortalecer la red de apoyo, como charlas, reuniones y activades de ocio.

Los menores participarán en un talleres de terapia asistida con perros, de habilidades comunicativas y en actividades artísticas.

El síndrome de Dravet, enfermedad de origen genético, también conocido como Epilepsia Mioclónica Severa de la Infancia (SMEI), es un trastorno del neurodesarrollo que se caracteriza por una epilepsia severa resistente al tratamiento. En la mayoría de los casos, las crisis epilépticas comienzan en el primer año de vida.

Las primeras crisis están relacionadas con la aparición de fiebre y son convulsiones generalizadas tónicas-clónicas o unilaterales. A partir del segundo año se empiezan a observar síntomas de retraso en el desarrollo cognitivo y psicomotor. El habla suele ser una de las facultades más afectadas.