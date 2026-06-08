Los Encuentros en Santa Cruz analizarán las formas de 'sentir' a través de cuerpo, conciencia, cultura y tecnología

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VALLADOLID 8 Jun. (EUROPA PRESS) -

Destacados comunicadores, filósofos, artistas y pensadores debatirán sobre las diferentes formas de 'sentir' durante la VIII edición de los Encuentros en Santa Cruz, que se celebrarán del 24 al 26 de junio, y abordarán el significado de la pertenencia, la culpa, el deseo, el sentido humano de lo tecnológico y el absurdo. Bajo el título 'Sentir', los diálogos explorarán cómo este verbo puede referirse a distintos fenómenos: lo que el cuerpo registra, lo que la conciencia interpreta y lo que la cultura nos enseña a reconocer y a callar.

La inauguración de estas jornadas de debate y reflexión, organizadas por la Universidad de Valladolid (UVa) en colaboración con el Foro de la Cultura, tendrá lugar el miércoles 24 de junio a las 19.00 horas en los jardines del Palacio de Santa Cruz.

La primera de las mesas, moderada por la periodista de origen saharaui y vicepresidenta de Reporteros sin Fronteras en España, Ebbaba Hameida, llevará por título 'Sentir pertenencia: unidos a nuestras raíces' y se adentrará en el análisis de las barreras raciales, culturales y religiosas que existen en la actualidad y en cómo luchamos para derribarlas. Será el miércoles 24 de junio a las 19.00 horas y contará con la participación del fotoperiodista de Associated Press y Premio Pulitzer Bernat Armangué, que ha documentado algunos de los acontecimientos más relevantes de los últimos años; la experta en cultura Pop y escritora Valeria Vegas, colaboradora habitual en medios y directora de varias docuseries; la artista especializada en hiperrealismo Rosana Largo, creadora de 'El Pasaje de los Cuentos' en Urueña; y el ganador del Goya a Mejor Actor Revelación en 2026 por su interpretación en la película 'Ciudad sin sueño', Antonio Fernández Gabarre.

La jornada del jueves comenzará a las 18.00 horas con un diálogo protagonizado por el Doctor en Ciencias de las Religiones y profesor de Sociología Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid Rafa Ruiz; la periodista especializada en sucesos y escritora Cruz Morcillo, colaboradora de programas como 'Y ahora Sonsoles' y 'La Roca' y autora de cuatro pódcast de true crime; y el filósofo y ensayista José Carlos Ruiz, especializado en pensamiento crítico, filosofía de la educación y de la cultura.

'Sentir culpa: arrinconar a nuestros miedos', moderado por el catedrático de Historia Contemporánea de la UVa Enrique Berzal, especialista en la historia social y política de los siglos XIX y XX, se adentrará en el análisis de cómo este sentimiento, asociado a la religión durante siglos, está presente en nuestras vidas de forma constante.

La segunda de las conversaciones del jueves, 'Sentir deseo: entregados a los placeres', moderada por la periodista y escritora Marta García Aller, nos invitará a partir de las 20.00 horas a un viaje reflexivo sobre cómo el futuro incierto ha acelerado nuestra búsqueda constante de felicidad, ya que actualmente aburrirse es un delito. Nos adentraremos en este tema de la mano del político, licenciado en Derecho y autor de varios libros Borja Sémper, actual diputado del Partido Popular por Madrid; la escritora, periodista y guionista Laura Ferrero, colaboradora de El País y la Cadena SER; y el Doctor en Genética y Biología Celular, profesor e investigador Miguel Pita, que además ejerce como divulgador científico.

Dos serán las charlas que clausurarán la VIII edición de los Encuentros en Santa Cruz el viernes 26 de junio. La primera de ellas, a las 18.00 horas, volverá a contar con la periodista y escritora Marta García Aller para guiar en sus reflexiones al catedrático de Lenguajes y Sistemas Informáticos en la UNED Julio Gonzalo, que investiga sobre las metodologías de evaluación de sistemas de IA; el artista vallisoletano Erik Urano, uno de los raperos más particulares y respetados de la escena urbana; y la abogada ensayista, auditora de sistemas y profesional de la ciberseguridad Paloma Llaneza.

Titulada 'Sentido humano tecnológico: convivir con la nueva realidad digital', la conversación abordará temas como los rápidos cambios digitales, que apenas dejan sitio para el reposo, el tecnohumanismo o la complejidad de la IA, entre otros.

La clausura llegará con la mesa 'Sentido de lo absurdo: a la búsqueda de nuevos equilibrios' el viernes 26 de junio a las 20.00 horas. Con el periodista, escritor y humorista Juan Luis Cano, creador del proyecto 'Gomaespuma', con Guillermo Fesser como moderador, conversarán el filósofo y catedrático de la UNED Ramón del Castillo, que ha escrito sobre la risa y la ironía en los filósofos; el periodista especializado en seguridad global Daniel Iriarte, que ha trabajado en más de 50 países de cuatro continentes; y la actriz, imitadora, humorista y creadora de contenido Leonor Lavado, galardonada con el Óscar del Humor a la Mejor Actriz Cómica del momento.

Para poner punto y final a los diálogos de esta edición, todos ellos analizarán la importancia que tienen los pensadores y el humor para intentar vencer a la sensación de sinsentido que llevamos experimentando miles de años.

ACTIVIDADES COMPLEMENTARIAS

La programación de los VIII Encuentros en Santa Cruz contará también con una serie de actividades complementarias que tendrán lugar principalmente al terminar los diálogos. Sin embargo, este año también habrá una propuesta diurna el jueves 25 y el viernes 26 de junio a las 10.00 y a las 11.00 horas.

En ambas jornadas se ofrecerá la posibilidad de visitar la Casa Delibes, ubicada en el Palacio del Licenciado Butrón de Valladolid, de forma gratuita, previa inscripción en la web www.entradas.uva.es, ya que el aforo es limitado. Tras el acceso por la calle San Diego, los visitantes realizarán un recorrido por los espacios privados del escritor--salón, despacho y dormitorio--antes de pasar a la zona expositiva.

La jornada inaugural, el miércoles 24 de junio, se completará a las 21.30 horas con el desfile 'La provincia de Valladolid viste su patrimonio', de Rosana Largo, artista que además intervendrá como ponente en el primero de los diálogos, junto a la Diputación de Valladolid. Se trata de un evento único en el que el patrimonio arquitectónico, monumental y artístico de la ciudad se contempla, se viste y se habita cobrando movimiento en un ser humano.

El jueves 25 de junio a las 22.30 horas le llegará el turno a la artista Rocío Torío con una experiencia sensorial de música y vino D.O. Ribera del Duero. Esta actividad invitará al público a catar distintos vinos en diálogo directo con cada pieza musical. La voz de la cantante vallisoletana será el hilo conductor entre aromas, sabores y sonidos.

Finalmente, el claustro del Palacio de Santa Cruz acogerá el viernes 26 de junio a las 22.00 horas el concierto 'Canta' por el 75 aniversario del Coro de la Universidad de Valladolid. La música y la dramaturgia de esta celebración en cuatro actos corre a cargo de Josema García Hormigo y de la dirección musical se encarga Sergio Martínez Zangróniz.