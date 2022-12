Enfermos de ELA: "Los que voten en contra de la enmienda serán los malos de la película"

En una emotiva comparecencia, responsables del colectivo y el procurador Francisco Igea han reclamado ayudas directas por 2,5 millones de euros



VALLADOLID, 21 Dic. (EUROPA PRESS) -

Responsables de la Asociación de Esclerosis Lateral Amiotrófica en Castilla y León (Elacyl), secundados por el portavoz de Cs en las Cortes, Francisco Igea, se han dirigido a los 81 parlamentarios regionales para reclamar su "sensibilidad" y hacer "política con mayúsculas" a la hora de respaldar este jueves en la votación de presupuestos la enmienda presentada en la que demandan ayudas directas para el colectivo.

"¡Los que voten en contra van a ser los malos de la película!", es el mensaje que el paciente de ELA y exdeportista de élite de Baloncesto, Urbano González, ha lanzado durante la emotiva comparecencia que distintos miembros de la asociación y el procurador regional de la formación naranja, Francisco Igea, han protagonizado en las Cortes y en la que algunos de ellos, incluido el propio político, no han podido reprimir sus lágrimas.

Se trata de una enmienda en la que se reclaman ayudas directas por importe de 2,5 millones de euros, "mucho menos de lo que se va a perdonar a cazadores y pescadores en Castilla y León", ha advertido Igea en tono irónico en alusión a la eliminación de las tasas por licencias de caza y pesca, al tiempo que ha precisado que "no se trata de una asistencia para el final de la vida sino para seguir viviendo con dignidad".

Pese a que la enmienda la presenta Cs, Igea, en declaraciones recogidas por Europa Press, no se ha arrogado el mérito y ha recordado que surge de una iniciativa del PP en Galicia que, según defiende, "es preciso extender al resto de comunidades autónomas. Si se aprueba esta enmienda este jueves en las Cortes, me daré por satisfecho cuando abandone la vida política", ha declarado entre lágrimas el parlamentario regional, quien considera una contradicción la postura de quienes rechazan la Ley de la Eutanasia pero, sin embargo, no están dispuestos a secundar esta enmienda, empujando a los afectados a tomar decisiones desesperadas.

El exbaloncestista y enfermo de ELA Urbano González ha invitado al Ejecutivo encabezado por el 'popular' Alfonso Fernández Mañueco a demostrar los valores que viene preconizando respecto de que representa al gobierno de las personas, el que tiene como referente a las familias y la defensa de la vida y les reciba a lo largo de este miércoles o el jueves mismo, antes de la votación de presupuestos, para exponerles su postura y sea valiente para dar el mismo paso que sus compañeros de Galicia.

"UN PRIVILEGIADO", FRENTE A OTRO 96%

En su caso, González se considera un auténtico "privilegiado", a pesar de moverse en silla de ruedas, porque integra ese escaso 4 por ciento de los afectados que cuenta con recursos suficientes para costearse los gastos derivados de "la enfermedad más cruel que se puedan imaginar, una enfermedad rara que afecta por igual al entorno familiar".

Por ello, no ha dudado en dirigirse a todos y cada uno de los 81 procuradores regionales que participarán este jueves en la votación de los Presupuestos Generales para 2023 al objeto de que "sean valientes, reflexionen y aprovechen la oportunidad de hacer política con mayúsculas y permitan a los afectados vivir y morir con dignidad. Los que voten en contra serán los malos de la película. Un voto en contra no lo va a entender ningún ciudadano. El que lo haga tendrá para siempre en su conciencia que fue verdugo de algún paciente en esta comunidad autónoma".

Pero su desesperada solicitud de auxilio no solo se ha dirigido al estamento político sino también a todas las federaciones deportivas que reciben subvenciones de la Junta, a fin de que colaboren económicamente con los afectados, y a los periodistas que cubren información política para que no solo se preocupen de estos enfermos puntualmente sino todo el año.

En el encuentro con los medios de comunicación han participado también otros afectados como Pablo, Elena Caballero y Antonio Corrales, quienes, sobre todo los dos últimos, han contado de forma descarnada sus respectivas experiencias, la joven en su doble condición de enferma e hija de enfermo y el último de ellos como ya expareja de otra afectada que no pudo aguantarlo y se quitó la vida hace tres meses.

El primero de ellos, Pablo, ha lamentado que el día 19 de diciembre la asociación registró un escrito solicitando un encuentro con el presidente de la Junta, Alfonso Fernández Mañueco, que sigue sin respuesta respecto de esa enmienda cuya aprobación, tal y como ha advertido, "representa un exiguo e irrisorio 0,01 del presupuesto" que ayudaría a mitigar esos cerca de 30.000 euros anuales que necesita cada afectado para afrontar una enfermedad que es incurable.

Por su parte, Elena Caballero, integrante de la Junta Directiva de Elacyl, en una intervención muy emotiva, ha relatado en primera persona su experiencia como enferma e hija de enfermo, las duras vicisitudes que la familia afronta para atender a su padre y para enfatizar que se trata de cuidados carísimos y durante las 24 horas del día.

"Sólo pedimos a los políticos que recapaciten y den su voto a favor a esas ayudas directas que necesitamos, ayudas que no van a la asociación sino directamente a cada afectado", ha concluido Elena Caballero.