Enrique López asume la dirección del Instituto de la Viña y el Vino de la ULE comprometido con la prosperidad del sector

Enrique López (izquierda) toma posesión como director del Instituto de la Viña y el Vino de la ULE, acompañado por la rectora de la ULE, Nuria González (centro) y secretaria general de la ULE (derecha), Pilar Gutiérrez. - ULE

LEÓN 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El catedrático de Economía Financiera y Contabilidad de la Universidad de León (ULE) Enrique López González ha tomado posesión este jueves como nuevo director del Instituto de investigación de la Viña y el Vino con un "compromiso personal" con el florecimiento y la prosperidad compartida del mundo de la viña y el vino.

En el transcurso del acto de toma de posesión, presidido por la rectora de la ULE, Nuria González, Enrique López ha recordado las "raíces milenarias" de la cultura del vino en la provincia de León y el nacimiento del Instituto de la Viña y el Vino en 2010 de la mano del profesor doctor Enrique Garzón Jimeno, que lo ha dirigido hasta hoy y al que ha agradecido su trabajo, "sin el que el instituto sería una entelequia".

El acto, que ha tenido lugar en la Sala de Juntas del edificio del Rectorado, ha servido también para recordar frases célebres relacionadas con el mundo del vino y, entre otros, López ha citado a Plinio, que en su enciclopedia de Historia Natural sentenció que el hombre es "el único animal que bebe sin sed".

También ha hecho referencia a las palabras de Alexander Fleming en las que afirmaba que "si bien la penicilina cura a los hombres, el vino les hace felices", según ha informado a Europa Press en un comunicado la Universidad de León.

Por su parte, la rectora de la ULE, Nuria González, ha agradecido a López que asuma el cargo "con ilusión y ganas" de un Instituto "muy ligado" a uno de los sectores importantes de la provincia y que lleva a cabo una destacada tarea de "transferencia del conocimiento que se genera en los laboratorios de nuestra Universidad al sector.

Asimismo, la rectora ha dedicado unas palabras de agradecimiento para Enrique Garzón, que fue el fundador del Instituto y que durante 15 años ha hecho que sea un "referente" en el sector del vino.