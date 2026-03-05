Entidades de economía solidaria reclaman a partidos compromisos con la compra pública y la vivienda cooperativa

VALLADOLID 5 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Red de Economía Alternativa y Solidaria de Castilla y León (REASCYL) ha presentado su documento de propuestas políticas ante la próxima cita electoral del 15 de marzo, bajo el lema 'Poner la vida en el centro', en el que la red insta a los partidos a integrar propuestas como la "compra pública responsable", impulso a la vivienda cooperativa, o el apoyo al emprendimiento social y rural, entre otras.

La red insta a los partidos políticos a integrar en sus programas medidas que fomenten un modelo económico basado en los principios de la Carta de la Economía Solidaria, que son la "equidad, trabajo digno, sostenibilidad ecológica y compromiso con el entorno".

Ante un contexto de "retos demográficos y climáticos", REAS Castilla y León plantea una "transformación profunda" en ámbitos como la compra pública, la vivienda, la transición ecológica, apoyo al emprendimiento, la educación, el fortalecimiento de la financiación ética, la soberanía alimentaria, digitalización y fomento de los cuidados.

"No estamos ante una crisis de recursos, sino de modelo. El 15 de marzo, Castilla y León tiene la oportunidad de apostar por una economía que no deje a nadie atrás y que entienda que el beneficio económico solo es válido si genera beneficio social", señalan desde la red.

En cuanto a compra pública responsable, se propone la reserva obligatoria del 10 por ciento de los contratos menores y licitaciones de la Junta de Castilla y León para Centros Especiales de Empleo de iniciativa social y Empresas de Inserción. La propuesta busca consolidar y blindar ese 10 por ciento como un mínimo obligatorio por ley, eliminando la ambigüedad de los sectores específicos y extendiéndolo con mayor rigor a los contratos menores, donde la adjudicación directa suele ser más común y menos transparente.

En otro ámbito destacado, como el impulso a la Vivienda Cooperativa y Colaborativa proponen la creación de una línea de avales públicos y cesión de suelo autonómico en desuso para proyectos de vivienda en cesión de uso.

Para una transición Energética Justa y Comunitaria proponen subvenciones directas para la constitución de Comunidades Energéticas Locales lideradas por la ciudadanía y entidades de la ESS.

Otras medidas son el lanzamiento de un 'Bono de Emprendimiento Solidario' para cubrir los gastos de constitución de nuevas cooperativas de trabajo asociado en municipios de menos de 5.000 habitantes; la inclusión de módulos específicos sobre Economía Social y Cooperativismo en los currículos de Formación Profesional y Bachillerato de la comunidad; aplicar convenios de colaboración con entidades de banca ética para cofinanciar proyectos de impacto ambiental o social.

En soberanía alimentaria se plantea la creación de un Catálogo Regional de Productores Ecológicos y de Proximidad con beneficios fiscales para los comercios minoristas que se abastezcan en al menos un 40% de este catálogo; además se propone la gestión de residuos bajo el Modelo de Economía Circular, priorizando la adjudicación de la gestión de puntos limpios y recogida de textil o aceite a entidades de economía social especializadas en reciclaje y reutilización; y la creación de la figura de las "Cooperativas de Cuidados de Proximidad", financiadas parcialmente por la Ley de Dependencia, para la atención integral en el hogar y centros de día auto gestionados.

